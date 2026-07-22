Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano celebra i suoi primi trent’anni di attività. Istituito con decreto del Presidente della Repubblica il 22 luglio 1996, l'ente ha l'obiettivo di tutelare il patrimonio naturalistico e paesaggistico delle sette isole del Tirreno toscano: Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona. In questi tre decenni, il Parco si è affermato come un punto di riferimento nell’ambito delle politiche di sostenibilità e conservazione a livello internazionale.

Un'evoluzione culturale e riconoscimenti globali

Il percorso del Parco è stato caratterizzato da una profonda evoluzione culturale.

Inizialmente percepito dalle comunità locali come un'istituzione "calata dall’alto", portatrice di vincoli e limitazioni burocratiche, il Parco si è progressivamente trasformato in un vero e proprio motore di crescita responsabile per il territorio. Questo percorso di eccellenza è culminato con l’ingresso del Parco nella Green List della Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), che ne attesta l’eccellenza nella gestione e tutela degli ecosistemi.

Visione e strategie per il futuro

Il presidente Matteo Arcenni ha evidenziato come "in questi tre decenni è stato dimostrato nei fatti che la protezione rigorosa degli ecosistemi e lo sviluppo socio‑economico delle nostre isole non sono due concetti in contrapposizione, ma leve indispensabili che devono viaggiare di pari passo".

Arcenni ha inoltre sottolineato che "la tutela dell’ambiente e della biodiversità non sono mai limiti, ma valori condivisi e straordinarie occasioni di crescita economica e sociale". L’obiettivo è far sì che il Parco venga percepito ogni giorno di più come una vera "casa comune".

L’agenda di mandato del presidente Arcenni include diverse priorità strategiche. Tra queste, il rafforzamento del patto di sussidiarietà con le comunità locali e l’incentivazione delle linee guida del programma MAB UNESCO, che riconosce l’Arcipelago come eccellenza globale per il suo rapporto equilibrato tra comunità umana e biodiversità. Si mira anche alla valorizzazione delle tipicità, dell’agricoltura eroica e del turismo di qualità.

Ulteriori obiettivi comprendono la trasformazione dell’Arcipelago in un laboratorio a cielo aperto per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la salvaguardia degli habitat marini e insulari, oltre alla promozione della fruibilità inclusiva del patrimonio naturalistico, archeologico e storico‑architettonico del Parco.