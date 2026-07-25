Il Bosco FAI di San Francesco ad Assisi è rimasto intatto e continua a essere regolarmente aperto al pubblico, con tutti i sentieri praticabili. Lo ha confermato il sindaco Valter Stoppini, sottolineando che l'area non è stata interessata dall’incendio che si è sviluppato venerdì nelle campagne circostanti. Le fiamme sono state rapidamente circoscritte e domate grazie a un intervento coordinato delle squadre di emergenza, scongiurando pericoli per il sito francescano.

La gestione dell'emergenza e l'intervento delle squadre

Il sindaco Stoppini ha seguito personalmente le operazioni sul posto, che hanno visto un ampio dispiegamento di forze.

Hanno preso parte all'emergenza i Vigili del Fuoco, l'Agenzia Forestale Regionale, la Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia, e il personale del Comune di Assisi e della Regione Umbria. Nella mattinata di sabato, il rogo è stato definitivamente estinto, anche grazie all’impiego di un elicottero che ha effettuato diversi lanci d’acqua. Questi interventi aerei sono stati cruciali per spegnere alcuni residui di braci rimasti su ceppaie in punti difficilmente accessibili da terra, garantendo la completa messa in sicurezza dell'area.

Le operazioni di spegnimento sono state definite delicate e complesse. Il primo cittadino ha espresso il suo ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e al personale coinvolto, evidenziando come l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e delle altre squadre sia stato fondamentale per la risoluzione dell'emergenza.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Regione Umbria e alla presidente Stefania Proietti per aver messo a disposizione l’elicottero, il cui contributo è stato decisivo.

Verifiche e la salvaguardia del Bosco di San Francesco

Attualmente, le autorità stanno eseguendo verifiche approfondite sulle possibili cause delle fiamme che hanno interessato le aree limitrofe. L’incendio ha causato danni alla vegetazione circostante, ma è importante sottolineare che non si sono registrati danni a persone o strutture. La situazione è ora tornata sotto controllo e il Bosco FAI di San Francesco non ha subito conseguenze, rimanendo pienamente accessibile ai visitatori e ai fedeli.

Il Bosco di San Francesco, gestito con cura dal Fondo Ambiente Italiano (FAI), rappresenta uno dei principali e più suggestivi luoghi naturalistici e culturali di Assisi.

L’area si estende ai piedi della maestosa Basilica di San Francesco e offre percorsi immersi in una natura incontaminata. La sua gestione mira a promuovere la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale, valorizzando un sito di profondo significato spirituale e paesaggistico. La conferma della sua integrità e della regolare apertura al pubblico è un segnale positivo per la comunità e per i numerosi visitatori.