Una vasta area del territorio di Peschici, gioiello del Gargano in provincia di Foggia, è stata devastata da una serie di incendi. Il sindaco, Luigi D’Arenzo, ha ufficialmente comunicato che le fiamme hanno annientato circa 150 ettari di preziosa vegetazione. L'annuncio, dato il 27 luglio 2026, segue i roghi che hanno colpito diverse zone del comune, lasciando uno scenario di distruzione ambientale.

Il primo cittadino ha specificato che la devastazione si è concentrata soprattutto nella zona di Valle Clavia, un'area rinomata e di grande valore naturalistico per Peschici.

I danni, come evidenziato dal sindaco, sono di entità ingente, con la conferma che la superficie totale interessata dagli incendi si estende per circa 150 ettari. D’Arenzo ha ribadito: "La situazione è grave e richiede interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini", sottolineando la necessità di una risposta immediata per fronteggiare l'emergenza e salvaguardare la comunità locale.

L'impatto devastante e la risposta alle emergenze

La distruzione di una porzione così vasta di vegetazione rappresenta una perdita significativa per il patrimonio naturale locale, un duro colpo all'ecosistema del Gargano. Le autorità comunali di Peschici si sono immediatamente attivate, impegnandosi in complesse operazioni di monitoraggio e di accurata valutazione dei danni.

Nel frattempo, sul fronte dell'emergenza, numerose squadre di vigili del fuoco e un gruppo di volontari hanno operato incessantemente, con coraggio e dedizione, per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree più colpite, lavorando senza sosta per contenere l'avanzata del fuoco e proteggere il territorio.

Peschici: un tesoro naturale ferito nel cuore del Gargano

Peschici, incantevole località affacciata sul mare Adriatico e parte del suggestivo promontorio del Gargano, è riconosciuta per le sue aree naturali e per la florida presenza di una ricca vegetazione mediterranea. Il suo vasto territorio comunale è costellato da numerose zone boschive e da aree protette, elementi che conferiscono un inestimabile valore ambientale non solo alla comunità locale, ma all'intera regione Puglia. Gli incendi hanno colpito proprio questo cuore verde, minacciando la biodiversità e la bellezza paesaggistica che caratterizzano questa perla del sud Italia.