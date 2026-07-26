Un vasto incendio sta minacciando la periferia dell’area metropolitana di Bordeaux, nel dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Le fiamme hanno già distrutto circa 42.000 ettari di terreno, e l’operazione di evacuazione, iniziata mercoledì, ha coinvolto complessivamente 220.000 persone. La situazione si è aggravata nella notte tra sabato e domenica, con nuove evacuazioni in diverse località a sud-est o nelle immediate vicinanze del capoluogo.

Evacuazioni e chiusura delle infrastrutture

Alle 4:00 di domenica 26 luglio, la superficie bruciata era stimata in 42.000 ettari.

L'autostrada A63, vitale collegamento tra Bordeaux e la Spagna, è stata chiusa per un tratto di 60 chilometri a causa dell'emergenza. Le autorità hanno disposto l'evacuazione preventiva di numerosi comuni, tra cui Le Haillan, Eysines, Mérignac, Saint‑Médard‑en‑Jalles, Saint‑Jean‑d’Illac, Martignas‑sur‑Jalle e Saint‑Aubin‑de‑Médoc. Tra questi, Mérignac ospita l'aeroporto di Bordeaux, mentre a Saint‑Médard‑en‑Jalles si trova un sito industriale classificato Seveso, per il quale sono state rafforzate le misure di protezione per garantire la sicurezza.

Risorse impegnate e misure straordinarie

Per fronteggiare la crisi, sono stati mobilitati circa 750 vigili del fuoco e oltre 1.000 militari. Diciotto aeromobili, inclusi due Canadair e due Dash specializzati nello spegnimento degli incendi, sono operativi.

A questi si è aggiunto un Airbus A400M, adattato per le operazioni antincendio. Il governo francese ha attivato il "piano bianco" negli ospedali per rafforzare la capacità di risposta sanitaria e ha distribuito 1,5 milioni di mascherine FFP2 a soccorritori e residenti esposti al fumo. Sono stati inoltre istituiti centri di accoglienza d'emergenza, con il Parco Espositivo di Bordeaux che ha ospitato oltre 5.000 sfollati.

Il primo ministro Sébastien Lecornu ha definito la crisi "senza precedenti" per la Francia. La prefettura della Gironda è stata autorizzata a requisire mezzi e attrezzature pubbliche per supportare le operazioni di evacuazione e soccorso. Le autorità raccomandano vivamente di evitare viaggi nella regione, e l'agenzia stradale Bison Futé ha suggerito percorsi alternativi tra la Francia e la Spagna per i vacanzieri. Dall'inizio dell'anno, quasi 98.000 ettari di terreno sono bruciati in Francia, segnando un record storico che evidenzia la gravità della situazione.