Il Parco Nazionale del Pollino, area di confine tra Calabria e Basilicata, è nuovamente sotto la minaccia degli incendi. Per sollecitare l'apertura di indagini, il Comitato cittadino spontaneo per la tutela del territorio e contro gli incendi dell'Alto Tirreno cosentino ha presentato due esposti contro ignoti alle Procure della Repubblica di Paola (CS) e Lagonegro (PZ).

Gli esposti del Comitato segnalano criticità e presunte responsabilità, dirette e indirette, oltre a possibili interessi economici alla base dell'emergenza. Vengono evidenziate carenze nella prevenzione, impiego non efficiente delle risorse pubbliche e mancanza di controlli sui divieti di attività illecite, come il pascolo, su terreni già incendiati.

Si chiede agli organi preposti di fare chiarezza su questi aspetti.

Le accuse del Comitato: gestione risorse e prevenzione

I portavoce del Comitato evidenziano come la "stagione degli incendi" sia ormai un'emergenza perenne, manifestandosi "tutto l'anno". Dopo uno studio approfondito, il Comitato è convinto che ingenti risorse economiche siano "assorbite quasi interamente dal livello organizzativo della macchina regionale anti incendi e solo in minima parte sul campo", in termini di personale, mezzi ed equipaggiamento. Tra le principali criticità, la mancanza di opere di prevenzione attiva, come pulizia del sottobosco, piste e fasce tagliafuoco, essenziali per interventi rapidi anche in zone impervie o notturne.

L'emergenza fiamme nel cuore del Pollino

Negli ultimi giorni, il Parco Nazionale del Pollino è stato duramente colpito da incendi che hanno interessato Morano Calabro, Castrovillari e Frascineto. Le fiamme hanno raggiunto aree di elevato valore ambientale come Manfriana e Dolcedorme, nel cuore del Parco. L'autostrada A2 è rimasta chiusa per ore in direzione Sud, all'altezza di Morano Calabro, con uscita obbligatoria e rientro da Frascineto o Sibari. A Castrovillari, il sindaco ha attivato il COC, invitando la popolazione a tenere chiuse le finestre per limitare l'esposizione ai fumi. Le operazioni di spegnimento, che coinvolgono Vigili del Fuoco, Canadair, squadre di Calabria Verde e personale Anas, sono rese complesse dalla conformazione impervia del territorio, dal vento intenso e dalle temperature elevate che favoriscono la propagazione.