Un incendio ha devastato circa cinque ettari di territorio nelle campagne di Bonorva, in Sardegna, il 7 luglio 2026. Le operazioni di bonifica, condotte dal Corpo Forestale, sono riprese fin dalle prime ore dell’8 luglio in località Serra Iscobas, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l’area colpita dalle fiamme e prevenire nuove riaccensioni.

La pattuglia forestale di Bonorva, responsabile del territorio, ha impiegato mezzi manuali e pickup dotati di modulo Aib lungo l’intero perimetro dell’area bruciata. Le attività si sono rivelate particolarmente complesse a causa della mancanza di strade e dell’orografia impervia della zona.

Per supportare le operazioni, il direttore di spegnimento ha richiesto l’ausilio di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela. Contemporaneamente, altri due elicotteri sono stati mobilitati per un distinto incendio a Escalaplano, in località 'Is Cramoris', evidenziando la pressione sulle risorse aeree regionali.

La difficile stagione degli incendi in Sardegna

La Sardegna sta affrontando una stagione antincendi particolarmente impegnativa, con 903 roghi registrati dall’inizio dell’anno. Di questi, ben 670 si sono verificati nel solo mese di giugno, e altri 33 nei primi giorni di luglio. Questo scenario è emerso durante un recente incontro convocato dalla Regione, che ha riunito sindaci, Protezione civile, Corpo forestale, Vigili del fuoco, Forestas e volontariato per fare il punto sulla situazione del 2026.

La concomitanza tra l'elevato rischio incendi e gli eventi di criticità idrogeologica, spesso legati a temporali, rende le operazioni di contrasto e prevenzione estremamente complesse. L’assessora regionale alla Difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi, ha ribadito l'urgenza di rafforzare le squadre operative a terra. “Servono più mezzi terrestri con la necessità di potenziare ulteriormente gli operatori a terra, non solo del Corpo forestale, ma anche di Forestas”, ha dichiarato l’assessora.

L’agenzia Forestas ha già avviato nuove assunzioni tra la fine del 2025 e il 2026, con ulteriori ingressi previsti entro l’anno. Tuttavia, per il Corpo forestale, sebbene le procedure concorsuali siano state attivate, i nuovi operatori non saranno disponibili in tempo per la campagna antincendi in corso.

Il direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Gianluca Cocco, ha spiegato che le abbondanti piogge dei mesi precedenti hanno favorito una crescita eccezionale della vegetazione che, ora essiccata dal caldo, costituisce un mix pericoloso e altamente infiammabile.

Strategie e prevenzione: il dispositivo regionale

Sul fronte operativo, la Regione considera adeguato il dispositivo aereo, che dal primo luglio conta su dodici elicotteri: dieci gestiti dal Corpo forestale e due dalla Protezione civile regionale. Tutti i mezzi sono pronti a decollare entro circa sette minuti dalla richiesta del direttore delle operazioni di spegnimento, garantendo una risposta rapida ed efficace.

È stata inoltre illustrata una nuova campagna di informazione rivolta ai cittadini. L'iniziativa mira a rafforzare la prevenzione e a sensibilizzare la popolazione, il cui ruolo è spesso fondamentale nell’avvistamento dei primi focolai e nella tempestiva segnalazione degli incendi, contribuendo in modo decisivo alla limitazione dei danni.