Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio del 14 luglio 2026 nelle campagne di Carbonia, in località Medau Piredda, rendendo indispensabile un massiccio intervento di mezzi aerei per domare le fiamme. Il Corpo forestale regionale ha inizialmente inviato un elicottero, ma la rapida evoluzione della situazione ha richiesto un significativo rafforzamento del dispositivo antincendio. Sono stati mobilitati due Canadair, un elicottero proveniente da Villasalto e il velivolo Lima 12 dell'Esercito. Il coordinamento delle operazioni a Carbonia è stato affidato al Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) della stazione forestale locale, con l'obiettivo primario di contenere rapidamente l'avanzata del fuoco e prevenirne l'ulteriore espansione.

Per questo rogo, il dispositivo ha beneficiato anche di un Super Puma dalla base di Fenosu e di un elicottero militare, che hanno affiancato gli altri mezzi aerei.

La stessa giornata ha visto l'apparato antincendi della Sardegna impegnato su più fronti. Già in mattinata, ad Aglientu, nel Nord Sardegna, mezzi aerei erano intervenuti per un rogo rimasto attivo per tutta la notte e contenuto solo nelle ore diurne, dopo aver devastato oltre venti ettari di territorio e una pineta. Dal pomeriggio, l'emergenza si è estesa a Giave (Sassari), in località Cantoniera Campu Giavesu, dove sono stati inviati due elicotteri, e nelle campagne di Ottana (Nuoro), in località Sor Marzeddos, area in cui è intervenuto anche il Superpuma decollato da Fenosu.

Il ruolo strategico del Corpo Forestale

Il Corpo forestale regionale della Sardegna svolge un ruolo cruciale nella prevenzione e nel contrasto degli incendi boschivi sull'isola. Le basi operative di Iglesias e Fenosu si confermano punti strategici, garantendo il decollo rapido di elicotteri e altri velivoli in situazioni di emergenza. Gli interventi nel Sulcis hanno evidenziato l'importanza di un dispositivo antincendio robusto, capace di supportare efficacemente le squadre a terra nelle zone più colpite, con l'impiego di mezzi aerei per rafforzare le operazioni di contenimento.