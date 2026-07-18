Un vasto incendio ha colpito Nocera Umbra, dove una prima stima indica circa 180 ettari di vegetazione andati in fumo. L'evento, che ha richiesto un significativo dispiegamento di forze, è ora sotto controllo, come comunicato dai Vigili del Fuoco. La situazione si era aggravata nel pomeriggio, con un fronte di circa 150 metri riattivato da elevate temperature e vento.

Interventi e Monitoraggio

Per contrastare le fiamme, è intervenuto un Erickson S-64, cruciale per aggredire il fronte più attivo. Un elicottero dei Vigili del Fuoco ha effettuato un sorvolo aereo per verificare le aree percorse dal fuoco e individuare focolai.

Le squadre a terra continueranno a operare di notte, presidiando le zone colpite per scongiurare la ripresa delle fiamme e garantire la messa in sicurezza.

Coordinamento Istituzionale e Situazione in Umbria

Per un monitoraggio costante e un efficace coordinamento istituzionale, si è svolto un briefing tra i vertici regionali e i responsabili delle operazioni. Hanno partecipato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il direttore regionale della Protezione Civile, Gianluca Fagotti, e i direttori e dirigenti dei Vigili del Fuoco dell'Umbria, Valter Cirillo e Andrea Marino. L'incontro ha permesso di definire le strategie operative. In altre aree dell'Umbria, a Costacciaro, squadre dei Vigili del Fuoco e dell'Agenzia Regionale Forestale sono intervenute per piccoli focolai su ceppaie, con la situazione ora sotto controllo.

A Baiano di Spoleto, l'incendio è stato spento.

La Regione Umbria, con la Protezione Civile, coordina prevenzione e gestione emergenze incendi boschivi, promuovendo salvaguardia del territorio e sicurezza delle comunità.