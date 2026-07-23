Un vasto e incontrollato incendio sta devastando il nord del Bassin d'Arcachon, una delle aree turistiche più rinomate della Francia sud-occidentale, nel dipartimento della Gironda. La situazione ha reso necessaria l'evacuazione di oltre 20.000 persone, tra residenti e turisti, in una delle zone più affascinanti e frequentate del Paese. La prefetta di Gironda e Nuova-Aquitania, Sophie Brocas, ha sottolineato come le condizioni sul posto restino sfavorevoli, aggravate da un vento che soffia in una direzione critica, alimentando la rapida propagazione delle fiamme.

Attualmente, 8.800 persone sono in fase di evacuazione preventiva, portando il totale degli sfollati a superare la soglia dei 20.000.

L'avanzata delle fiamme e le operazioni di soccorso

Il rogo, divampato nei giorni scorsi, ha già distrutto una superficie impressionante di circa 2.000 ettari di boschi all'interno del bacino di Arcachon. Le autorità hanno recentemente disposto l'allontanamento precauzionale di ulteriori 7.000 individui, includendo i vacanzieri presenti in sei campeggi e in un villaggio naturista situati a nord di Cap Ferret, una delle mete balneari più ambite e frequentate dell'estate francese. Sul fronte dell'emergenza, oltre 500 vigili del fuoco sono incessantemente al lavoro con circa 150 mezzi terrestri, supportati in maniera cruciale dall'intervento di Canadair e altri velivoli antincendio, che operano per contenere l'avanzata del fuoco.

Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da una vegetazione estremamente secca e da venti persistenti, continuano a favorire la propagazione delle fiamme verso nuove aree, rendendo le operazioni particolarmente complesse e rischiose. Nonostante la gravità della situazione, al momento non si registrano vittime, ma diverse arterie stradali rimangono chiuse al traffico e il livello di allerta nella regione resta elevato.

Cause ipotizzate e misure preventive in atto

In un contesto di massima tensione, le prime ipotesi sull'origine dell'incendio suggeriscono che possa essere stato innescato accidentalmente durante lavori di manutenzione forestale. Per mitigare il rischio di nuovi focolai e proteggere il fragile ecosistema locale, la prefettura ha prontamente adottato misure restrittive, vietando temporaneamente tutte le attività nei boschi che prevedono l'utilizzo di motori termici.

L'area del Bassin d'Arcachon, celebre per la sua straordinaria bellezza naturalistica e la sua rilevanza turistica, attira ogni anno migliaia di visitatori, in particolare durante i mesi estivi, rendendo la protezione del territorio una priorità assoluta. Le autorità locali proseguono un monitoraggio costante della situazione, consapevoli che le condizioni meteorologiche e la prolungata siccità rappresentano fattori di rischio aggiuntivi per l'espansione delle fiamme. L'intervento tempestivo dei soccorritori e le strategie di evacuazione preventiva messe in atto si sono rivelate fondamentali per garantire la sicurezza della popolazione e dei numerosi turisti presenti nella zona colpita, in un'ottica di prevenzione e gestione dell'emergenza.