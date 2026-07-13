Un vasto incendio boschivo sta devastando una porzione significativa del territorio del Mugello, in particolare nella località La Colla, all'interno del comune di Vicchio, in provincia di Firenze. Il rogo, divampato nella notte, ha già compromesso circa 15 ettari di bosco, un'area caratterizzata da una vegetazione fitta e un terreno particolarmente impervio che rende le operazioni di spegnimento estremamente complesse e ardue per le squadre a terra. La situazione richiede un coordinamento costante e un dispiegamento massiccio di risorse per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni ambientali.

L'intervento del sistema antincendio regionale e i mezzi aerei

Il sistema Antincendi boschivi della Regione Toscana è stato attivato con la massima urgenza sin dalle prime segnalazioni. Nella notte, diverse squadre di terra sono state prontamente inviate sul posto per iniziare le prime azioni di contrasto al fuoco, lavorando in condizioni di visibilità ridotta e su un terreno difficile. Con l'arrivo delle prime luci dell'alba, l'intervento è stato potenziato con l'impiego di mezzi aerei: tre elicotteri della flotta regionale sono entrati in azione, fornendo un supporto cruciale alle squadre Aib impegnate sul fronte del fuoco. Tutte le attività sono svolte sotto lo stretto coordinamento di un direttore delle operazioni di spegnimento, figura chiave dell'Unione Comuni Mugello, che gestisce la strategia complessiva.

A rafforzare il dispositivo di emergenza, è presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco, che collabora attivamente nelle diverse fasi delle operazioni.

La richiesta di supporto nazionale per fronteggiare l'emergenza

Data la persistenza e l'estensione dell'incendio, e la necessità di agire con la massima efficacia prima del previsto aumento delle temperature, è stato richiesto l'intervento di un mezzo della flotta nazionale. Questa decisione strategica mira a rafforzare ulteriormente la capacità di intervento aereo, fondamentale per circoscrivere le fiamme in un'area così difficile da raggiungere e per evitare che il rogo possa espandersi ulteriormente con il calore del giorno. La collaborazione tra le risorse regionali e nazionali è essenziale per gestire un'emergenza di tale portata, che mette a dura prova le capacità operative e logistiche di tutti gli enti coinvolti.

La priorità rimane la salvaguardia del patrimonio boschivo e la messa in sicurezza dell'intera area interessata dall'incendio.

Il sistema regionale di Antincendi boschivi della Toscana si conferma un modello di efficienza e prontezza, prevedendo il dispiegamento integrato di squadre a terra altamente specializzate e di una flotta di mezzi aerei dedicati. Questa struttura operativa è progettata per fronteggiare con rapidità ed efficacia gli incendi che colpiscono le aree boschive e rurali della regione. La sinergia con gli enti locali e il prezioso contributo dei Vigili del Fuoco sono elementi imprescindibili che garantiscono un intervento tempestivo ed efficace, fondamentale per la protezione del territorio e per la sicurezza delle comunità. L'attuale emergenza nel Mugello testimonia l'importanza di tale sistema integrato nella gestione delle calamità naturali.