Un incendio boschivo di vaste proporzioni è divampato il 25 luglio 2026 in una zona montana di elevato pregio naturalistico, situata all'interno del Parco nazionale del Pollino, in Calabria. Le fiamme hanno interessato un'area caratterizzata da una vegetazione particolarmente fitta e impervia, rendendo le operazioni di spegnimento estremamente complesse e rischiose per le squadre di soccorso.

L'intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco, affiancate da personale specializzato del Corpo forestale, è stato cruciale per arginare il fronte del fuoco e limitare i danni a questo ecosistema protetto.

L'incendio si è sviluppato in una porzione del parco nota per la sua straordinaria biodiversità, che ospita numerose specie vegetali e animali tipiche dell'Appennino meridionale.

Le complesse operazioni antincendio

Le attività di spegnimento si sono rivelate particolarmente impegnative a causa delle avverse condizioni del terreno, scosceso e di difficile accesso, e della presenza di vento che ha alimentato le fiamme, favorendone una rapida propagazione. Il personale impiegato ha operato incessantemente sia da terra, con squadre specializzate, sia con l'ausilio di mezzi aerei, coordinando ogni azione per circoscrivere il rogo e salvaguardare la ricchezza naturalistica dell'area.

Il valore del Parco nazionale del Pollino

Il Parco nazionale del Pollino, istituito nel 1993, rappresenta la più grande area protetta d'Italia, estendendosi tra le regioni della Calabria e della Basilicata. Questo vasto territorio ospita una gamma eccezionale di habitat e specie protette, tra cui spicca il pino loricato, vero e proprio simbolo del parco, e numerosi esemplari di fauna selvatica. La zona montana colpita dall'incendio costituisce una delle aree di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico dell'intero parco, rendendo l'evento ancora più preoccupante.

Le autorità locali hanno rivolto un appello alla popolazione, invitandola a collaborare attivamente e a segnalare prontamente eventuali nuovi focolai. È stata altresì sottolineata l'importanza fondamentale della prevenzione e della tutela costante del patrimonio ambientale del territorio, un bene prezioso da salvaguardare con ogni sforzo.