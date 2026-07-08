L'alpinista valdostano Hervé Barmasse ha portato a termine l'impresa “Endurance – Italia”, un progetto ambizioso che lo ha visto raggiungere la vetta più alta di ciascuna delle venti regioni italiane in poco più di un mese. Partito il 4 giugno da Cala Gonone, in Sardegna, Barmasse ha percorso oltre 4.250 chilometri via terra e quasi 5.000 chilometri complessivi, includendo le miglia nautiche necessarie per i collegamenti. L'intero itinerario è stato completato secondo il principio “by fair means”, utilizzando esclusivamente bicicletta, camminata, corsa e vela, senza alcun ricorso a mezzi motorizzati per connettere isole e terraferma.

Le tappe di un'impresa straordinaria

Nel corso del suo viaggio, Barmasse ha affrontato un dislivello positivo totale di 81.000 metri, un'impresa equivalente a oltre nove ascensioni dell'Everest dal livello del mare, mantenendo una media giornaliera di circa 137 chilometri. Tra le numerose cime conquistate figurano la Punta La Marmora in Sardegna, l'Etna in Sicilia, il Gran Sasso in Abruzzo, il Monte Vettore nelle Marche, il Monte Cimone in Emilia-Romagna, le maestose vette del Monte Bianco e del Monte Rosa tra Valle d’Aosta e Piemonte, il Pizzo Bernina in Lombardia e l'Ortles in Trentino-Alto Adige. Questo percorso ha permesso all'alpinista di attraversare e connettere una straordinaria varietà di paesaggi e territori, evidenziando la ricchezza geografica e culturale della Penisola.

Sfide climatiche e logistiche

Il progetto “Endurance – Italia” ha richiesto uno sforzo fisico eccezionale e una meticolosa gestione delle risorse, in particolare a causa delle difficili condizioni climatiche incontrate. Un'ondata di caldo intenso, con temperature che hanno toccato i 42 gradi Celsius, ha reso particolarmente estenuanti i trasferimenti in bicicletta. Nelle zone montane, Barmasse ha dovuto confrontarsi con neve instabile e frequenti temporali, fattori che hanno imposto continue modifiche agli orari e alle strategie di salita. La traversata verso la Sicilia e l'ascesa dell'Etna hanno visto la collaborazione con il noto velista Giovanni Soldini. Le prime fasi dell'impresa, concentrate sull'Appennino, sono state caratterizzate dalla sfida delle lunghe distanze e dalla successione quasi ininterrotta di trasferimenti e ascensioni.

Successivamente, l'ingresso nell'arco alpino ha introdotto nuove difficoltà legate alle grandi salite e alle elevate quote.

Un messaggio universale dalla montagna

Hervé Barmasse ha descritto la sua impresa come un modo per “unire le montagne italiane in un unico grande viaggio”, attraversando “un’Italia straordinaria per paesaggi, culture e tradizioni”. L'alpinista ha voluto sottolineare come lo sport e la montagna rappresentino un linguaggio universale capace di mettere in relazione luoghi e persone. Al di là del suo indubbio valore sportivo, il progetto si configura come una vera e propria narrazione in movimento del territorio italiano, dalle suggestive isole del Mediterraneo fino alle imponenti cime alpine, celebrando la sua inestimabile ricchezza naturale e culturale.