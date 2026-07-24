Prende il via il progetto europeo Life Forest4future, un'iniziativa ambiziosa dedicata al ripristino e alla gestione sostenibile delle foreste. L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore partecipa attivamente a questo programma con un budget dedicato di quasi un milione di euro (precisamente 998.400,95 euro). Il progetto complessivo vanta un finanziamento superiore a 11 milioni di euro e mira al recupero di ben 485 ettari di foreste distribuite nella vasta Pianura Padana.

Interventi mirati in Piemonte per la resilienza forestale

Nel contesto piemontese, Life Forest4future si concentrerà sul restauro ecologico di circa 20 ettari di boschi. Questi interventi sono previsti all'interno di aree di grande valore naturalistico, quali la Zona Speciale di Conservazione e la Zona di Protezione Speciale Valle del Ticino, situate nei territori dei Comuni di Cameri e Pombia. L'obiettivo primario di queste azioni è duplice: da un lato, il recupero degli ecosistemi forestali che hanno subito gravi danni a causa di eventi meteorologici estremi; dall'altro, la definizione e l'implementazione di nuovi modelli di gestione capaci di affrontare efficacemente gli impatti del cambiamento climatico.

Sinergia istituzionale e l'impegno del Comune di Cameri

L'iniziativa è frutto di una collaborazione concreta e strategica tra diversi enti pubblici. In particolare, il Comune di Cameri ha dimostrato un forte sostegno al progetto, contribuendo con un cofinanziamento di 100.000 euro a favore dell'Ente di Gestione. Questo impegno finanziario si affianca alla garanzia, assunta dal Comune, di assicurare la manutenzione continuativa delle aree restaurate. Tale manutenzione include azioni fondamentali come il contenimento delle specie esotiche invasive, un fattore cruciale per la salvaguardia della biodiversità locale e la salute degli ecosistemi forestali.

Una visione a lungo termine per un patrimonio naturale più forte

Le finalità del progetto sono state illustrate dai rappresentanti degli enti coinvolti. Alessandro Bellan, presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, ha sottolineato l'importanza di questo passo: “Questo progetto ci permette di passare dalla gestione dell’emergenza a una prospettiva di lungo periodo, attraverso nuovi modelli di gestione forestale fondati sull’adattamento”.

Anche il sindaco di Cameri, Giuliano Pacileo, ha espresso la rilevanza dell'intervento per la sua comunità: “Per Cameri questo intervento rappresenta la vera risposta alle ferite lasciate dal ciclone Poppea del 2023: non ci limitiamo a riparare i danni, ma investiamo a lungo termine per restituire alla comunità un patrimonio naturale più forte, sicuro e resiliente al cambiamento climatico.” Le dichiarazioni evidenziano l'impegno a costruire un futuro in cui le foreste siano non solo protette, ma anche capaci di prosperare di fronte alle sfide ambientali.