L'ondata di caldo record che ha colpito la Toscana nelle scorse settimane sta mettendo a dura prova il settore zootecnico regionale, causando una significativa riduzione della produzione di latte. Un esempio lampante arriva da un'azienda agricola locale, dove le mucche, abituate a produrre 30 litri di latte al giorno ciascuna, ora registrano una perdita giornaliera complessiva di oltre 100 litri. Le venti vacche da latte sono costantemente in stress da caldo, mangiano meno e, di conseguenza, la produzione diminuisce. Questa situazione si traduce in una minore disponibilità di formaggi, nonostante gli sforzi degli allevatori per alleviare il disagio degli animali.

Il fenomeno non risparmia gli allevamenti ovini, evidenziando gli effetti diretti e tangibili dei cambiamenti climatici sulla filiera zootecnica e sulla disponibilità di prodotti agricoli. Coldiretti Toscana stima una flessione della produzione di latte tra il 20% e il 30%, accompagnata da una marcata diminuzione dell’accrescimento per gli animali da carne. Questo quadro è confermato anche dall’Associazione Regionale Allevatori, che ha recentemente eletto Paolo Giorgi come nuovo Presidente. In Toscana, il comparto degli allevamenti da latte, che include circa mille aziende tra bovini e ovini, rappresenta una componente essenziale dell'agricoltura regionale, con un valore economico che supera i 500 milioni di euro.

Le sfide degli allevatori e l'aumento dei costi

Le ondate di calore stanno esercitando una forte pressione su un settore già alle prese con costi elevati e margini sempre più ridotti. Gli allevatori stanno implementando ogni misura possibile per garantire il benessere animale e la continuità produttiva, anche grazie ai piani di sviluppo rurale che hanno contribuito alla modernizzazione del settore. Per contrastare l’afa, nelle stalle sono operativi giorno e notte abbeveratoi, ventilatori e doccette che spruzzano acqua nebulizzata, nel tentativo di rinfrescare gli ambienti e abbassare le temperature. Queste precauzioni comportano, tuttavia, un conseguente aumento dei costi energetici e di produzione, stimato attorno al 30%.

Se la raccolta del fieno, risorsa alimentare insostituibile per bovini e ovini, è stata salvata per un soffio, cresce l'apprensione per la prossima raccolta del mais. In molte aree della Toscana, le coltivazioni sono sottoposte a un severo stress idrico. Il timore è che le rese siano inferiori alle aspettative, costringendo gli agricoltori a procurarsi il mais sul mercato, con un ulteriore incremento dei costi.

Danni alle colture e la necessità di infrastrutture irrigue

Il caldo intenso non ha risparmiato le colture in pieno campo. Le ripercussioni sono particolarmente gravi nelle zone sprovviste di accesso alle reti di irrigazione consortili, che attualmente coprono appena il 5% della superficie agricola utilizzata.

L’esposizione prolungata alle alte temperature e la scarsità d’acqua hanno già compromesso il 20% delle produzioni orticole e frutticole. Coldiretti Toscana evidenzia che la grande sfida per la regione sarà dotare le aree agricole di invasi e infrastrutture irrigue adeguate. Questo è fondamentale per garantire la sopravvivenza delle aziende, la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e la competitività dell'agricoltura toscana. Tale questione è stata oggetto di discussione in un recente incontro con ANBI Nazionale, tenutosi al mercato agricolo di Porta San Frediano, al quale hanno partecipato il direttore generale Massimo Gargano e tutti i presidenti dei Consorzi di Bonifica della Toscana.