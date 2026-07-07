Il Comune di Trento intensifica la sua azione contro l'abbandono illecito di rifiuti sul territorio comunale, annunciando l'installazione di cinque nuove fototrappole. Questa iniziativa si inserisce in una più ampia e strutturata strategia di monitoraggio e prevenzione, con l'obiettivo primario di ridurre significativamente gli episodi di inciviltà ambientale e di tutelare attivamente il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini.

Dettagli dell'intervento e aree coinvolte nel monitoraggio

Le cinque nuove fototrappole sono state strategicamente posizionate in punti specifici della città.

La scelta di queste aree è avvenuta a seguito di un'attenta analisi, basata sia sulle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini sia sui dati raccolti negli ultimi mesi riguardo agli abbandoni. L'obiettivo principale di questi dispositivi è duplice: da un lato, scoraggiare preventivamente i comportamenti scorretti e, dall'altro, identificare con precisione i responsabili degli illeciti. È importante sottolineare che i dispositivi sono caratterizzati da una notevole flessibilità, essendo mobili e potendo quindi essere spostati periodicamente per coprire e monitorare diverse zone ritenute a rischio di abbandono.

Questi strumenti tecnologici all'avanguardia permettono di acquisire con chiarezza immagini e video degli autori degli illeciti.

Tali registrazioni rappresentano elementi probatori fondamentali per l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori. L'amministrazione comunale ha ribadito con forza che l'abbandono di rifiuti non è un'infrazione minore: comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie significative e, nei casi di maggiore gravità o recidività, può persino configurare veri e propri reati ambientali, con conseguenze legali ben più severe.

L'impegno costante dell'amministrazione comunale per l'ambiente

Il Comune di Trento ha voluto rimarcare l'importanza cruciale della collaborazione attiva dei cittadini. La loro partecipazione è fondamentale sia nella segnalazione tempestiva di episodi sospetti sia, più in generale, nella promozione di comportamenti rispettosi dell'ambiente e delle normative vigenti.

L'assessore comunale competente ha evidenziato come "l'installazione di queste nuove fototrappole rappresenti un ulteriore e significativo passo avanti nella lotta intransigente all'abbandono dei rifiuti e nella salvaguardia complessiva del prezioso territorio comunale".

Questa iniziativa non è isolata, ma si affianca e integra altre azioni già consolidate e attive sul territorio. Tra queste figurano le campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, volte a educare e informare sull'importanza della corretta gestione dei rifiuti, e i controlli mirati eseguiti con regolarità dalla polizia locale. L'amministrazione rinnova quindi l'invito a tutta la popolazione a utilizzare con la massima diligenza e correttezza i servizi di raccolta differenziata messi a disposizione e a segnalare prontamente eventuali criticità o situazioni anomale attraverso i canali ufficiali e dedicati del Comune, contribuendo così attivamente a mantenere la città pulita e ordinata.