Le associazioni animaliste hanno espresso ferme critiche in seguito all'abbattimento di un lupo avvenuto il 5 luglio 2026 a Marebbe, in Val Badia, provincia di Bolzano. Il provvedimento, definito "lampo" dalle organizzazioni, è stato emanato ed eseguito nel fine settimana dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, a seguito di alcune aggressioni a capre e pecore attribuite all'animale. Le associazioni contestano la decisione e chiedono maggiori misure preventive.

L'Oipa ha condannato duramente l'abbattimento, evidenziando la mancanza di informazioni sui dettagli delle modalità di custodia degli animali attaccati, come la presenza di recinzioni adeguate o di cani da guardiania.

Alessandro Piacenza, responsabile tutela fauna selvatica Oipa Italia, ha ribadito l'esistenza di metodi scientificamente riconosciuti per prevenire gli attacchi dei lupi, tra cui il ricovero notturno del bestiame, l'uso di reti di protezione e la presenza di cani da guardiania, suggerendo che probabilmente non siano state adottate le precauzioni necessarie.

Le reazioni delle associazioni

La LAV ha contestato la scelta della Provincia di Bolzano di ricorrere per il terzo anno consecutivo all'abbattimento, anziché investire in strumenti non letali per la prevenzione dei conflitti tra lupi e allevatori. L'associazione ha inoltre sottolineato che l'esecuzione rapida del provvedimento nel fine settimana avrebbe avuto lo scopo di impedire alle organizzazioni animaliste e ambientaliste di verificarne la legittimità e di sottoporlo al vaglio della giustizia italiana.

L'Enpa ha condannato la decisione, affermando che l'intervento sia contrario alla tutela della biodiversità e ai principi della comunità scientifica. L'associazione ha ricordato che il lupo è classificato come specie "particolarmente protetta" dalla legge nazionale 157/1992 sulla tutela della fauna selvatica. Ha inoltre evidenziato il ruolo ecologico cruciale del predatore come regolatore naturale delle popolazioni di ungulati, con benefici anche per la tutela delle coltivazioni agricole.

Prevenzione e contesto normativo

L'Enpa ha espresso preoccupazione per l'aumento degli abbattimenti anche in Paesi confinanti, come l'Austria, interpretando tale tendenza come una strategia che privilegia gli interessi economici dell'allevamento e del turismo a discapito della conservazione della biodiversità.

L'associazione ha ribadito l'esistenza di strumenti alternativi all'uccisione degli animali, basati sulla prevenzione dei conflitti tra grandi carnivori e attività umane, già dimostratisi efficaci se applicati correttamente.

L'Enpa ha annunciato l'intenzione di intraprendere tutte le iniziative possibili per contrastare quella che definisce una politica di progressiva eliminazione dei grandi carnivori, richiamando l'articolo 9 della Costituzione, che tutela l'ambiente, la biodiversità e la fauna nell'interesse delle future generazioni.