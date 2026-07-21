Il 21 luglio 2026, una vasta operazione interforze ha interessato il Cristo degli Abissi, la celebre statua bronzea situata a 18 metri di profondità nei fondali di Camogli, in provincia di Genova. L'intervento di manutenzione è stato coordinato dal servizio tecnico di archeologia subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, e ha visto la partecipazione congiunta dei nuclei di sommozzatori dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera e Comsubin della Marina Militare.

La statua, alta due metri e mezzo e pesante 260 chili, fu realizzata nel secondo dopoguerra per commemorare le vite perse in mare. Il progetto venne ideato da Duilio Marcante insieme ai pionieri della subacquea ligure. Per la sua creazione, furono fuse medaglie di Caduti, medaglie di atleti, parti di navi, eliche, campane e cannoni. Riconosciuto come la prima e più famosa statua sottomarina al mondo, il Cristo degli Abissi è un simbolo mondiale della subacquea e della memoria, tutelato dalla Soprintendenza che ne cura costantemente la conservazione.

L'intervento e le tecniche di pulizia sostenibili

L’operazione di pulizia è stata eseguita utilizzando un’idropulitrice fornita dai Vigili del Fuoco di Genova.

Questa tecnologia permette di operare senza contatto diretto con la statua, garantendo il pieno rispetto dell’ambiente marino. I sommozzatori si sono alternati sott’acqua per rimuovere con delicatezza gli organismi incrostanti che si depositano sulla superficie bronzea. Questo metodo mira a prevenire ulteriori danni, a differenza di interventi passati che, con l’uso di spazzole metalliche, avevano contribuito all’assottigliamento del bronzo.

Alessandra Cabella della Soprintendenza ha evidenziato: “È un bronzo sofferente perché aggredito e assottigliato per decenni da infiniti e indiscriminati colpi di spazzola metallica e, come se non bastasse, indebolito dalle correnti galvaniche”. Il soprintendente Tiné ha aggiunto: “La compartecipazione attiva e serena dei diversi corpi di sommozzatori dello Stato racchiude in sé un altissimo valore culturale e simbolico”.

Un simbolo di memoria e bellezza riconosciuto globalmente

Il Cristo degli Abissi è stato definito dal quotidiano britannico Daily Mail come “la bellezza sottomarina più mozzafiato al mondo”, a riprova del suo immenso valore non solo come emblema della subacquea, ma anche come patrimonio culturale e identitario. Dalla sua collocazione nel 1954, la statua rappresenta un luogo di profonda memoria per coloro che hanno perso la vita in mare, attirando ogni anno numerosi subacquei e visitatori.

La baia di San Fruttuoso di Camogli, dove la statua è immersa, è uno dei siti che registra il maggior numero di immersioni nel Mediterraneo. L’intervento di manutenzione annuale, frutto della collaborazione tra i vari corpi dello Stato, sottolinea l’impegno costante nella tutela di un bene di inestimabile valore storico e culturale.