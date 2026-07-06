Il sistema idrico molisano sta affrontando una fase di forte sollecitazione. L'aumento marcato delle temperature stagionali ha infatti provocato un conseguente incremento dei consumi energetici e idrici. Nonostante questa situazione delicata, la GRIM, società di gestione delle risorse idriche regionali, ha rassicurato che l’erogazione del servizio è attualmente garantita in modo regolare per tutti i Comuni e gli utenti del territorio.

La tenuta del sistema, come comunicato dalla GRIM, è stata resa possibile grazie a significativi investimenti infrastrutturali realizzati negli ultimi anni, anche attraverso i fondi del PNRR.

Fondamentale è stata anche la sinergia strategica con la presidenza della Regione Molise. Le costanti attività di monitoraggio della rete, sia stradale che cittadina, hanno ulteriormente contribuito a mantenere la regolarità del servizio, permettendo di gestire con maggiore efficienza il picco di domanda registrato nelle ultime settimane.

Appello per un uso responsabile dell'acqua in Molise

Per preservare i livelli ottimali dei serbatoi e prevenire eventuali criticità locali, la GRIM ha rivolto un pressante appello alla popolazione. L'invito è ad adottare comportamenti virtuosi e a limitare gli sprechi d’acqua, in particolare durante le ore di massima richiesta giornaliera. L’esortazione riguarda soprattutto l’utilizzo dell’acqua potabile per attività non essenziali, quali l’irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di veicoli e altre pratiche che possono essere rinviate o effettuate con maggiore attenzione e parsimonia.

Per sensibilizzare ulteriormente cittadini e utenti, la società ha pubblicato un vademecum contenente diciotto buone pratiche per un uso consapevole delle risorse idriche. Tra i suggerimenti più rilevanti figurano:

Utilizzare l’acqua con moderazione, evitando sprechi inutili.

Riparare tempestivamente rubinetti e scarichi che perdono.

Controllare periodicamente il contatore per individuare eventuali perdite occulte.

Chiudere l’impianto centrale dell’acqua durante assenze prolungate.

Raccogliere e riutilizzare l’acqua, ad esempio per l’irrigazione.

Utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.

Installare riduttori di flusso e dispositivi per il risparmio idrico .

. Preferire la doccia al bagno in vasca.

Chiudere il rubinetto durante l’igiene personale.

Lavare frutta e verdura in una bacinella anziché sotto acqua corrente.

Conservare in frigorifero una caraffa d’acqua fresca, evitando di lasciare scorrere inutilmente il rubinetto.

Collaborazione strategica per la resilienza idrica

La GRIM ha sottolineato come la collaborazione tra la società, la Regione Molise e le amministrazioni locali sia stata cruciale per rafforzare la resilienza della rete idrica regionale.

Gli investimenti infrastrutturali, sostenuti anche con i fondi del PNRR, hanno permesso di migliorare significativamente l’efficienza del sistema e di affrontare con maggiore solidità le sfide legate ai picchi di consumo, particolarmente accentuati durante la stagione estiva.

La società ha espresso il proprio ringraziamento ai cittadini per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati. Ha ribadito che il contributo di tutti è fondamentale per garantire la continuità del servizio e la salvaguardia delle risorse idriche regionali. L’appello della GRIM si concentra sulla necessità di ridurre i consumi non essenziali, specialmente nelle ore di maggiore richiesta, al fine di prevenire situazioni di emergenza e assicurare la disponibilità della risorsa idrica a tutta la popolazione molisana.