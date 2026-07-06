Il sistema idrico molisano sta affrontando una fase di forte sollecitazione a causa dell'aumento delle temperature stagionali e del conseguente incremento dei consumi energetici e idrici. Nonostante questa pressione, la GRIM (Gestione Risorse Idriche Molisane) ha assicurato che l'erogazione del servizio è attualmente garantita in modo regolare per tutti i Comuni e gli utenti del territorio regionale.

La regolarità del servizio è il risultato di significativi investimenti infrastrutturali realizzati negli ultimi anni, anche grazie ai fondi del PNRR.

A questi si aggiungono la sinergia strategica con la Regione Molise e le costanti attività di monitoraggio della rete idrica, che hanno permesso di mantenere la distribuzione efficiente anche in presenza di un picco di domanda.

Appello al consumo responsabile dell'acqua

Per preservare i livelli ottimali dei serbatoi e prevenire possibili criticità locali, la GRIM ha sottolineato l'importanza di una collaborazione attiva da parte di tutta la cittadinanza. L'invito è a un uso consapevole e parsimonioso dell'acqua potabile, riducendo al minimo i consumi non essenziali, specialmente durante le ore di massima richiesta giornaliera.

Si raccomanda, in particolare, di limitare l'utilizzo dell'acqua per attività come l'irrigazione di orti e giardini o il lavaggio di autoveicoli.

Questi comportamenti, se adottati diffusamente, sono cruciali per mantenere la stabilità del servizio e scongiurare situazioni di emergenza, garantendo così la continuità dell'approvvigionamento idrico in tutta la regione.

GRIM e investimenti per la rete idrica

La GRIM Scarl, in qualità di ente gestore delle risorse idriche regionali, ha giocato un ruolo chiave nel rafforzamento della rete. Gli investimenti infrastrutturali, supportati dai fondi del PNRR, sono stati mirati a migliorare l'efficienza e la resilienza del sistema. La stretta collaborazione tra GRIM e Regione Molise si conferma un fattore determinante per assicurare la continuità e la qualità del servizio idrico, anche in periodi di stress climatico.