L'assessore regionale all'Ambiente della Basilicata, Laura Mongiello, ha ribadito l'impegno della Regione nel trasformare le bonifiche ambientali in una concreta opportunità di sviluppo e rigenerazione territoriale. L'occasione è stata l'incontro pubblico «Bonifica e Rigenerazione. Presente e futuro del Sin di Tito», tenutosi nella sala consiliare del Comune di Tito. L'evento ha riunito importanti figure istituzionali e imprenditoriali, tra cui il sindaco di Tito, Fabio Laurino; il generale Giuseppe Vadalà, Commissario unico di Governo per la bonifica delle discariche abusive e dei siti contaminati, affiancato dal Sub Commissario tenente colonnello Nino Tarantino; l'ingegnere Elvira Armenio, responsabile della Struttura di missione regionale per la bonifica dei SIN; e Donato Macchia, presidente vicario di Confindustria Basilicata.

Nel suo intervento, l'assessore Mongiello ha chiarito la visione regionale: «Le bonifiche non possono più essere considerate soltanto un costo o una ferita del passato, ma devono diventare un investimento strategico e una leva di rigenerazione territoriale. Ambiente e sviluppo economico non sono termini contrapposti, ma due dimensioni che devono procedere insieme attraverso trasparenza, competenze scientifiche e cooperazione istituzionale». Ha inoltre posto l'accento sul ruolo cruciale della Struttura di missione regionale per la bonifica dei SIN, definendola il «perno della nuova governance regionale in materia di risanamento ambientale, dedicata esclusivamente ai Siti di interesse nazionale».

Il ruolo della Struttura di missione regionale

La Mongiello ha evidenziato come la Struttura di missione sia una scelta strategica per la Regione Basilicata. Essa permette di mettere a sistema competenze specialistiche, assicurare continuità amministrativa e garantire un coordinamento costante con il Ministero dell’Ambiente, Arpab, i Comuni e la struttura commissariale guidata dal Generale Vadalà. Sotto la guida dell'ingegnere Elvira Armenio, coadiuvata dall'ingegnere Simone Piedilato, la struttura ha l'obiettivo di accelerare i procedimenti, monitorare gli interventi e accompagnare il territorio verso una bonifica efficace e definitiva.

L'assessore ha infine ribadito che «la sostenibilità ambientale e la corretta gestione del suolo non rappresentano un ostacolo allo sviluppo delle imprese, ma costituiscono oggi un fattore competitivo e di credibilità».

Ha concluso sottolineando che «bonificare l’area industriale di Tito significa tutelare la salute pubblica, restituire aree sicure alla collettività e creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti e occupazione di qualità». L'incontro si è concluso con un confronto aperto tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadini, a conferma della volontà condivisa di procedere con determinazione lungo il percorso di bonifica e rigenerazione del sito industriale di Tito.

Il SIN di Tito e le attività di bonifica

Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Tito è al centro di importanti attività di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale. La bonifica dell'area industriale è riconosciuta come una delle principali sfide ambientali e di sviluppo per la Basilicata.

Tali attività sono coordinate dalla Struttura di missione regionale, in stretta collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e gli altri enti coinvolti. L'obiettivo primario è restituire aree sicure alla collettività e favorire un rilancio economico del territorio. L'incontro pubblico ha ulteriormente rafforzato l'importanza di un approccio condiviso tra istituzioni, imprese e cittadini per chiudere una pagina complessa del passato e avviare una nuova stagione di rigenerazione e orgoglio per Tito e per l'intera Basilicata.