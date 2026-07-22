Il Mose, il sistema di barriere a protezione di Venezia e dei centri urbani lagunari dagli eventi di acqua alta, potrebbe operare con un numero e una durata di chiusure significativamente inferiori, mantenendo inalterata l'efficacia protettiva. È quanto emerge da uno studio congiunto, coordinato dal Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova in collaborazione con l'Università di Southampton, che ha esaminato i 69 episodi di sollevamento delle barriere registrati tra il 2020 e il 2023.

Una gestione più selettiva per la Laguna

Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Water, ha impiegato la modellazione numerica per ricostruire dettagliatamente la propagazione della marea, le dinamiche delle correnti lagunari e l'influenza del vento in occasione di ogni chiusura del Mose.

Sono stati messi a confronto tre distinti scenari: la condizione della laguna con le bocche di porto costantemente aperte, la modalità di gestione delle barriere finora adottata e una strategia alternativa e ottimizzata, denominata AThOS. Alessandro Michielotto, primo autore della ricerca, ha chiarito che l'obiettivo primario di AThOS è "ridurre il numero e la durata delle chiusure, garantendo comunque che i livelli dell'acqua rimangano al di sotto delle soglie di sicurezza stabilite".

I risultati ottenuti evidenziano che, in circa il 30% degli eventi analizzati, una gestione adattiva avrebbe consentito di evitare il sollevamento delle barriere, assicurando al contempo la sicurezza della laguna.

L'attuale approccio gestionale ha portato a una riduzione media del 27,5% della superficie di barena allagata rispetto allo scenario a bocche aperte, con punte che superano il 75% in specifici frangenti. La profondità media dell'acqua sulle barene è diminuita in media del 45%. Le simulazioni hanno inoltre rivelato che la durata complessiva annuale delle chiusure è risultata essere oltre il doppio di quanto strettamente indispensabile per la protezione delle aree urbane. Luca Carniello, professore presso il Dipartimento ICEA, ha specificato che, applicando retrospettivamente la strategia AThOS agli eventi tra il 2020 e il 2023, "sarebbe stato possibile evitare circa il 30% delle chiusure", ovvero circa venti eventi su sessantanove totali.

Benefici per l'ecosistema lagunare e la gestione futura

La gestione delle barriere del Mose, come evidenziato dalla ricerca, ha influenzato anche le barene, preziosi ambienti ricchi di biodiversità fondamentali per la stabilità ecologica della laguna. Le chiusure, infatti, limitano l'apporto di sedimenti a questi habitat, causando una diminuzione media dell'accumulo sedimentario del 32%. Ciò si traduce in una riduzione media della crescita verticale di 2,6 ± 1,9 millimetri all'anno, un dato significativo se confrontato con l'innalzamento relativo del livello del mare, stimato in circa 4-5 millimetri annui. L'applicazione della strategia AThOS, invece, comporterebbe una drastica riduzione della superficie di barena allagata, che passerebbe dal 27,5% al 2,9%.

Parallelamente, la sedimentazione aumenterebbe del 19%, permettendo un recupero di circa 1,3 millimetri all'anno nella crescita verticale delle barene.

Alvise Finotello, ricercatore in Geoscienze, ha evidenziato che la strategia di gestione adottata nei primi anni di operatività del Mose è stata estremamente cautelativa, focalizzata principalmente sulla prevenzione degli allagamenti. Andrea D'Alpaos, coordinatore della ricerca, ha concluso che "la sfida non consisterà unicamente nel sollevare le barriere ogni qualvolta le previsioni indichino un potenziale superamento delle soglie di allagamento, ma piuttosto nell'identificare con precisione quando la chiusura è effettivamente indispensabile e nel contenerne la durata al tempo strettamente necessario".

L'orientamento proposto è, quindi, verso una gestione adattiva, capace di valutare con discernimento la reale necessità di ogni chiusura e di modularne la durata, con il duplice scopo di salvaguardare il patrimonio storico, culturale e urbano di Venezia e di preservare l'integrità dell'ecosistema lagunare.