Il nuovo sistema di gestione degli accessi all'area di Murgia Timone, implementato dall'Ente Parco della Murgia Materana, ha registrato un successo significativo, superando i 41 mila titoli di accesso emessi tra il 1° marzo e il 20 luglio 2026. Questo dato conferma l'efficacia del modello adottato, fondato su regole di fruizione chiare e un costante monitoraggio dei flussi di visitatori.

Giovanni Mianulli, presidente dell'Ente Parco della Murgia Materana, ha evidenziato come il sistema sia stato concepito fin dall'inizio come uno strumento moderno per la gestione del territorio.

I dati attuali avvalorano questa scelta, permettendo una migliore programmazione degli interventi, una maggiore protezione delle aree più delicate, un incremento della sicurezza e l'offerta di servizi più efficaci ai visitatori. La raccolta di dati puntuali sulla presenza dei visitatori è cruciale per la pianificazione, la tutela del patrimonio naturalistico, archeologico e paesaggistico, e per migliorare l'esperienza di visita complessiva.

Dettagli e impatto della fruizione

Nel periodo analizzato, sono stati emessi precisamente 41.092 titoli di accesso, di cui 40.096 attraverso la piattaforma principale e 996 tramite canali aggiuntivi. Gli accessi ordinari hanno raggiunto quota 27.804. Il sistema ha rivelato una fruizione variegata e inclusiva: si contano 4.081 giovani under 25, 743 bambini sotto i sei anni e 500 persone con disabilità.

Particolarmente significativa è stata anche la partecipazione delle comunità locali, con 2.063 residenti dei Comuni di Matera e Montescaglioso, e l'impegno formativo testimoniato dai 1.124 partecipanti ai laboratori di educazione ambientale.

Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, ha sottolineato l'importanza strategica del sistema. Questo strumento consente di misurare la pressione antropica, presidiare le aree più sensibili, orientare le attività di vigilanza e porre basi solide per la pianificazione futura. La bigliettazione è considerata uno strumento tecnico indispensabile per monitorare, controllare e governare la fruizione del Parco, contribuendo a migliorare la sicurezza e a salvaguardare l'inestimabile patrimonio naturalistico, paesaggistico e archeologico.

L'Ente Parco e la visione di gestione

L'Ente Parco della Murgia Materana si dedica alla salvaguardia e alla valorizzazione di un'area di oltre 8.000 ettari tra Matera e Montescaglioso, ricca di habitat protetti, siti rupestri e una notevole biodiversità. La sua missione è promuovere la conservazione degli ecosistemi e favorire una fruizione sostenibile, integrando iniziative di educazione ambientale e valorizzazione culturale.

Il nuovo sistema di gestione degli accessi si inserisce in questa visione, garantendo un equilibrio tra fruizione e tutela. Rafforza il controllo sui flussi turistici e assicura la protezione delle zone più delicate. L'obiettivo è consolidare un modello gestionale misurabile e programmato, dove la conservazione del patrimonio e l'eccellenza dell'esperienza turistica siano considerate componenti inscindibili di una visione unica e sostenibile.