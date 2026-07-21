La Murgia Materana continua a consolidarsi come meta di grande richiamo, registrando un notevole afflusso di visitatori. Tra il 1° marzo e il 20 luglio 2026, sono stati emessi complessivamente 41.092 biglietti di accesso per l'area protetta. Di questi, la stragrande maggioranza, ovvero 40.096, è stata acquistata tramite la piattaforma principale, mentre i restanti 996 sono stati distribuiti attraverso canali ulteriori.

L'analisi dettagliata dei flussi di visitatori evidenzia 27.804 accessi ordinari. Particolare attenzione è stata dedicata all'inclusione, con 4.081 giovani under 25, 743 bambini di età inferiore a sei anni e 500 persone con disabilità che hanno visitato il sito.

L'impegno per il coinvolgimento della comunità locale è confermato dai 2.063 visitatori residenti nei Comuni di Matera e Montescaglioso, oltre ai 1.124 partecipanti ai laboratori di educazione ambientale organizzati nell’area.

Un patrimonio da vivere e tutelare

Il presidente della giunta regionale lucana, Vito Bardi, ha sottolineato l'importanza strategica di questo ecosistema. "La Murgia Materana è un ecosistema da vivere, proteggere e comprendere nel profondo", ha dichiarato Bardi. "Stiamo dotando l’Ente di una base conoscitiva fondamentale per programmare i servizi e tutelare il nostro inestimabile patrimonio naturalistico, paesaggistico e archeologico. Il nostro scopo è garantire una visita pienamente esperienziale".

Questi risultati si inseriscono in un contesto di gestione mirata alla valorizzazione e al monitoraggio. Già nel fine settimana del Primo Maggio 2026, il Parco della Murgia Materana aveva registrato circa 2.000 presenze tra Murgia Timone e il sentiero 406. Un dato che ha confermato la validità del test sperimentale promosso dall’Ente Parco, affidato a Parco Sassi Srl, per la gestione dei flussi. L'obiettivo del modello di gestione è valorizzare il patrimonio naturale e culturale, migliorando l’accessibilità e assicurando servizi adeguati per turisti e residenti.

Verso un turismo sostenibile e innovativo

Il contratto tra l'Ente Parco e la società di gestione prevede un significativo potenziamento dei servizi offerti.

Tra le iniziative figurano l'allestimento di un'area ristoro, il noleggio di attrezzature per trekking, biciclette ed e-bike, l'organizzazione di percorsi enogastronomici e attività educative. L'introduzione di strumenti digitali avanzati, come mappe interattive e realtà aumentata, mira a rendere l'esperienza nel Parco sempre più completa e autentica, in linea con i principi di un turismo sostenibile, lento e responsabile.

La Regione Basilicata condivide e sostiene attivamente questa visione strategica. L'impegno è volto a rafforzare il ruolo delle aree protette lucane come motori di sviluppo sostenibile e attrattori turistici di qualità, confermando la dedizione alla tutela e alla valorizzazione del prezioso territorio della Murgia Materana.