Un violento nubifragio si è abbattuto la scorsa notte sulla frazione di Gaudiano di Lavello, nel Potentino, lasciando dietro di sé una pesante scia di danni. L'evento atmosferico, caratterizzato da forti raffiche di vento e intense precipitazioni, ha colpito in modo particolare le aziende agricole della zona. Coldiretti Basilicata ha evidenziato come le conseguenze siano state significative per le colture, con frutteti, vigneti, uliveti e pescheti gravemente compromessi proprio in una fase cruciale della stagione produttiva, mettendo a rischio i raccolti e l'economia locale.

L'impatto del maltempo non si è limitato ai campi coltivati. Anche le strutture aziendali hanno subito gravi ripercussioni: numerosi capannoni sono stati danneggiati, mentre impianti fotovoltaici sono stati divelti e completamente distrutti. Si segnalano inoltre danni a diverse abitazioni, a testimonianza della violenza del fenomeno. A seguito di questi eventi, Coldiretti Basilicata ha prontamente avviato una ricognizione dei danni, collaborando direttamente con le aziende agricole coinvolte. L'obiettivo primario è duplice: quantificare con precisione le perdite subite e sollecitare le istituzioni competenti ad attivare con la massima rapidità tutte le procedure necessarie per sostenere le imprese colpite e garantire la loro ripartenza.

Le richieste urgenti di Coldiretti e il contesto del maltempo nel Sud

In una nota ufficiale, Coldiretti Basilicata ha ribadito con forza l'indispensabilità di accelerare le verifiche sul territorio. L'organizzazione ha sollecitato l'immediata implementazione di strumenti straordinari di sostegno, ritenuti cruciali per permettere alle aziende agricole di superare questa crisi e riprendere le proprie attività produttive. La richiesta è chiara: agire con tempestività per non compromettere ulteriormente un settore già vulnerabile.

Il Sud Italia è stato duramente provato dal maltempo nel corso del 2026. Le regioni di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata figurano tra le aree maggiormente colpite da una serie di eventi meteorologici anomali.

Si sono registrate piogge abbondanti e significative esondazioni di fiumi e bacini idrici, che hanno causato allagamenti estesi. In Basilicata, la situazione critica non si limita al Lavellese; anche il Materano ha affrontato notevoli difficoltà, con grandine e nubifragi che hanno devastato frutteti e sommerso campi coltivati. Complessivamente, nell'intera area meridionale, migliaia di ettari di coltivazioni, tra cui ortaggi, cereali e foraggi, sono finiti sott'acqua, determinando gravi conseguenze economiche e produttive per il settore agricolo.

Vulnerabilità del settore agricolo e necessità di interventi

L'episodio del nubifragio nel Lavellese ha drammaticamente evidenziato la vulnerabilità delle aziende agricole di fronte a fenomeni meteorologici sempre più estremi e imprevedibili.

La sinergia distruttiva di vento forte e pioggia intensa ha causato danni diffusi che trascendono le sole colture, estendendosi alle infrastrutture agricole e persino alle strutture residenziali. La meticolosa ricognizione dei danni, intrapresa da Coldiretti, si pone l'obiettivo cruciale di delineare un quadro esatto delle perdite subite, un passaggio fondamentale per agevolare l'attivazione e l'erogazione di misure di sostegno efficaci da parte delle istituzioni.

Le istanze avanzate da Coldiretti sono volte a garantire interventi tempestivi e concreti, essenziali per consentire alle aziende colpite di ripristinare rapidamente la propria attività produttiva. Questo appello si inserisce in un contesto più ampio, già gravemente compromesso da una serie di eventi meteorologici avversi che hanno caratterizzato il Sud Italia per tutto il 2026, rendendo ancora più pressante la necessità di un supporto immediato e strutturato per il settore agricolo.