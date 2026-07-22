Nucleco, società del gruppo Sogin, ha avviato il primo di trenta trasporti programmati per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività. Questa operazione prevede lo spostamento dei materiali dai depositi Nucleco di Casaccia (Roma) all’impianto Tradebe Inutec nel Regno Unito, dove saranno sottoposti a trattamento termico mediante incenerimento per ridurne significativamente il volume.

Il trasporto inaugurale, con il coinvolgimento di Protex Italia, ha riguardato 18 metri cubi di rifiuti. Questi sono stati sistemati in quattro container certificati e conformi agli standard ISO, e trasferiti su due mezzi stradali sotto il controllo delle autorità competenti.

Il trattamento termico consentirà una riduzione del volume dei rifiuti di circa il 95%. Dopo il trattamento, circa 11 metri cubi di "ceneri" rientreranno in Italia, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al Deposito Nazionale.

Progetto integrato e gestione dei depositi

Il programma coinvolge anche i rifiuti radioattivi liquidi dalla bonifica dell’ex deposito Cemerad di Statte (Taranto). L’iniziativa, in linea con la strategia di economia circolare di Nucleco e Sogin, mira ad aumentare la capacità di stoccaggio dei depositi temporanei e a rendere disponibili nuovi spazi. Essi sono cruciali per la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti quotidianamente da medicina nucleare, industria e ricerca.

Il ruolo strategico di Nucleco e Sogin

Nucleco opera nell’ambito del Servizio Integrato nazionale di gestione dei rifiuti radioattivi, coordinato dal gruppo Sogin. Sogin è la società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. L’azienda garantisce la massima sicurezza nelle operazioni di trattamento, condizionamento e stoccaggio temporaneo, in attesa del conferimento definitivo al Deposito Nazionale, una volta operativo.