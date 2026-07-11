Nelle suggestive campagne di Cologna Spiaggia, a Roseto degli Abruzzi, sta prendendo forma Oishī Country Retreat, un innovativo progetto di ospitalità sostenibile. Ideato da Luca Di Marcantonio, fondatore del rinomato marchio Oishī, l'iniziativa è stata selezionata e sostenuta dal Ministero del Turismo nell'ambito dei programmi dedicati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile.

La struttura sorgerà attraverso la riconversione di un immobile esistente, una scelta strategica che evita il nuovo consumo di suolo e si allinea ai principi di sostenibilità.

Gli interventi previsti sono orientati alla riduzione dell'impatto ambientale e a una profonda integrazione con il paesaggio circostante. Il progetto ha ottenuto uno dei punteggi più elevati nella graduatoria del bando ministeriale, assicurandosi un finanziamento dal Ministero del Turismo che ne conferma la validità e l'attenzione verso modelli di sviluppo responsabili.

Un'esperienza tra natura, design e cucina giapponese

Il modello di accoglienza proposto da Oishī Country Retreat è pensato per offrire un'esperienza unica, integrando camere dal design contemporaneo con ampi spazi immersi nella natura. Un'area dedicata alla cucina giapponese, con un sushi bar aperto anche al pubblico, sarà il cuore gastronomico della struttura.

Sono inoltre previsti percorsi gastronomici Omakase, inclusi i distintivi Omakase GIACO, che promettono un viaggio culinario autentico e raffinato. L'obiettivo dichiarato è sviluppare una proposta capace di coniugare accoglienza di qualità, cultura del cibo e una profonda valorizzazione del territorio. Questa iniziativa nasce da un investimento privato e dalla volontà di trasformare un terreno di famiglia in una destinazione che ridefinisce l'idea di ospitalità in Abruzzo.

Il progetto si inserisce nel percorso di successo del gruppo Oishī, attivo dal 2014 con ristoranti affermati a Teramo e Pescara. La sede teramana ha conquistato per il terzo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento Bib Gourmand della Guida Michelin, mentre entrambi i locali sono stati insigniti dei Due Mappamondi del Gambero Rosso.

Luca Di Marcantonio ha sottolineato come questo riconoscimento dimostri che "l'Abruzzo può competere quando qualità e visione trovano il giusto sostegno". La visione è quella di creare un'esperienza autentica, capace di dialogare con un pubblico internazionale, pur mantenendo un forte legame con le radici territoriali.

Sostegno ministeriale e prospettive per il turismo abruzzese

Il Ministero del Turismo, attraverso i suoi bandi, promuove attivamente l'ecoturismo e il turismo sostenibile, e Oishī Country Retreat rappresenta un esempio virtuoso di questa strategia. Il progetto, premiato a Roseto degli Abruzzi, si inserisce in questa visione, puntando sulla riconversione edilizia, sulla riduzione dell'impatto ambientale e sulla valorizzazione delle risorse locali.

Secondo Di Marcantonio, l'iniziativa vuole rappresentare anche un modello di possibile sviluppo per il turismo regionale: "L'Abruzzo ha borghi, campagne, paesaggio ed enogastronomia. L'auspicio è che iniziative sostenibili possano moltiplicarsi attraverso un sostegno strutturato a chi sceglie di investire sulla qualità".