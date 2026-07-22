La Sicilia è colpita da un'ondata di caldo intenso, con temperature che hanno superato i 46 gradi in diverse aree. La centralina del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (Sias) di Noto, in provincia di Siracusa, ha registrato un picco di 46,5 gradi. Altre località hanno fatto segnare valori estremamente elevati: Mineo (Catania) 45,3 gradi; Lentini (Siracusa) e Paternò (Catania) 45,1 gradi; Enna 43,5 gradi. Le principali città siciliane hanno visto Palermo a 41,3 gradi e Catania a 42,7 gradi.

Caldo record a Santa Croce Camerina e nel Ragusano

La situazione è risultata critica a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, dove la temperatura massima ha toccato i 46,2 gradi, superando il precedente record locale di 43,1 gradi. Altri comuni interni del Ragusano, come Ragusa, Vittoria, Comiso, Modica e Scicli, hanno registrato valori tra i 42 e i 43 gradi, aggravati da aria rovente e vento caldo.

Nelle località costiere (Marina di Ragusa, Punta Secca, Donnalucata, Pozzallo e Marina di Modica), l'afa è stata accentuata dall'elevata umidità, aumentando il disagio per le fasce più vulnerabili (anziani, bambini e persone fragili). L'area dell'Ennese ha superato i 45 gradi, mentre Caltagirone ha registrato circa 44 gradi.

Numerose altre città siciliane hanno oltrepassato i 43 gradi, confermando la vasta estensione del fenomeno.

Il monitoraggio climatico del Sias

Il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (Sias) è cruciale nel monitoraggio delle condizioni climatiche dell'isola. Attraverso una rete di centraline, rileva in tempo reale temperatura, umidità e altri parametri ambientali, fornendo dati essenziali per la gestione delle emergenze e la tutela della salute pubblica in periodi di temperature eccezionalmente elevate.