Il Partito Democratico della Calabria ha promosso un incontro a Reggio Calabria, presso il Consiglio regionale, per discutere la riapertura dell'inchiesta parlamentare sulle "navi dei veleni", avviata dalla Commissione parlamentare sulle Ecomafie. L'iniziativa, tenutasi il 20 luglio 2026, ha riunito rappresentanti istituzionali, associazioni ambientaliste e giornalisti, con l'obiettivo di fare chiarezza su una delle vicende più controverse della storia ambientale italiana, che interessa direttamente la Calabria.

Durante il dibattito, la senatrice del Pd Enza Rando, relatrice di minoranza dell'inchiesta, ha dichiarato: "Sulla morte del capitano Natale De Grazia credo che non ci sia stata mai la verità fino in fondo.

L'ultimo decreto di archiviazione non ha posto e non ha approfondito alcuni elementi e forse anche in commissione d'indagine possiamo dare elementi per fare riaprire l'inchiesta". Rando ha evidenziato la necessità di una ricognizione degli atti esistenti, inclusi quelli segretati, per individuare le criticità e valutare nuove analisi. Il senatore Nicola Irto, componente della Commissione Ecomafie, ha sottolineato l'importanza di "ridare giustizia e dignità a un fatto di cui si parlava ormai troppo poco", definendo le navi dei veleni "un fatto drammatico che ha investito l'Italia e in modo particolare la Calabria". Ha aggiunto che la Commissione ha deciso di riaprire il filone d'inchiesta, su proposta del Pd e grazie a Legambiente, per "approfondire, fare nuove analisi" avvalendosi di "nuovi strumenti" e ha menzionato l'aumento delle malattie oncologiche in Calabria, sebbene non direttamente collegato.

L'impegno di istituzioni e associazioni

All'incontro hanno partecipato anche Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, e l'europarlamentare Sandro Ruotolo. Parretta ha ricordato che Legambiente ha censito ottantotto navi affondate nel Mediterraneo, evidenziando l'incertezza sui numeri e l'urgenza di verificare se contenessero rifiuti radioattivi. Ruotolo ha esteso la riflessione, affermando che il tema riguarda non solo l'Italia ma tutta l'Europa, poiché "il mare non ha confini", e che Europol collega gran parte dei reati ambientali alla criminalità organizzata. Ha inoltre sottolineato come la tecnologia attuale possa essere d'aiuto rispetto ai tempi di Natale De Grazia.

L'iniziativa del Pd Calabria si inserisce in un programma di appuntamenti assembleari che proseguirà il 30 luglio a Gioia Tauro con un incontro dedicato al tema del fine vita.

L'obiettivo primario di queste iniziative è rafforzare l'impegno delle istituzioni nella difesa dell'ambiente, della salute pubblica e del diritto alla verità, attraverso il rinnovato lavoro d'indagine della Commissione Ecomafie sulle navi dei veleni.

La Commissione parlamentare sulle Ecomafie

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nota come Commissione Ecomafie, è un organo del Parlamento italiano istituito per indagare sulle attività illegali nel settore dei rifiuti e sui reati ambientali. La Commissione ha il compito di acquisire informazioni, svolgere audizioni e proporre soluzioni per contrastare fenomeni criminali che danneggiano l'ambiente e la salute pubblica.

Nel caso delle navi dei veleni, la Commissione si è impegnata a riesaminare documenti, audizioni e decreti di archiviazione per individuare elementi utili alla riapertura delle indagini e all'accertamento della verità.