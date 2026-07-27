La Regione Piemonte si appresta a lanciare entro l'estate un nuovo bando regionale per i micro-invasi aziendali, fondamentale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura. L'assessore Paolo Bongioanni ha annunciato il recupero di 571.686,00 euro dal consuntivo del bando Csr 2023-24 per gli Investimenti Irrigui. Queste risorse, derivanti da mancati utilizzi e risparmi, finanzieranno il nuovo programma. Il provvedimento, approvato dalla Giunta, ripartisce i fondi: 232.676,20 euro (40,70%) da fondi Feasr, 237.306,86 euro (41,51%) da risorse statali e 101.702,94 euro (17,79%) dal bilancio regionale.

Bongioanni ha evidenziato l'importanza di sostenere progetti mirati al risparmio e all'uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue, in un periodo di attenzione alla crisi idrica.

Interventi e finalità del bando

Il nuovo bando si concentra su progetti diffusi per il miglioramento, il rinnovo e il ripristino di impianti irrigui aziendali, escludendo grandi invasi. Gli interventi ammissibili includono lo stoccaggio e il riuso delle risorse, come la costruzione di micro-invasi aziendali per la raccolta di acque piovane e la manutenzione straordinaria delle peschiere per uso irriguo. Tali soluzioni mirano anche a garantire l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità idrica. L'assessore Bongioanni ha ribadito il ruolo strategico di questi investimenti: sostenere gli impianti aziendali significa sostenere l'intera filiera agricola, poiché gli imprenditori sono i primi a subire le conseguenze delle crisi idriche.

Piemonte: un sostegno record per l'irrigazione

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio quadro regionale di ammodernamento ed efficientamento della gestione idrica agricola. Il precedente bando ha già finanziato 243 progetti (cisterne, impermeabilizzazione canali, sistemi di erogazione). La Regione Piemonte ha raggiunto un sostegno complessivo record di 29 milioni di euro per gli investimenti irrigui, finanziando 241 nuovi progetti (232 per aziende agricole e nove per consorzi). Questi interventi rafforzano l'impegno regionale nel promuovere il risparmio e l'uso sostenibile delle risorse idriche, con attenzione a micro-invasi aziendali e manutenzione delle infrastrutture.