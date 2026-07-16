Punta al primato idroelettrico e all'indipendenza energetica il Piemonte. Matteo Marnati, assessore all'Ambiente e all'Energia, ha illustrato l'obiettivo il 16 luglio 2026 al Forum Transizione Energetica. La strategia coniuga innovazione tecnologica, autonomia energetica e tutela del patrimonio naturale e agricolo. La transizione, ha evidenziato Marnati, si vince "sfruttando tutte le soluzioni scientificamente valide per abbattere le emissioni, senza preclusioni ideologiche". Il Piano Invasi contrasta il cambiamento climatico e garantisce la sicurezza idrica, con nuovi bacini per stoccaggio idrico, agricoltura e idroelettrico pulito.

Strategie e semplificazioni energetiche

La Regione promuove la Hydrogen Valley e i biocarburanti ecologici, per trasporti e distretti energivori. Mix: geotermico per riscaldamento e biomassa legnosa, trasformando residui in risorsa. Per le energie rinnovabili, un regime agevolato dimezza i tempi autorizzativi. Escluse aree protette e siti Rete Natura 2000, si privilegiano superfici già compromesse: tetti di capannoni, aree industriali dismesse (>5 ettari), parcheggi, discariche e siti da bonificare.

Forum, Data Center e tutela

Il Forum Transizione Energetica, organizzato dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, si è tenuto al Grattacielo. Presentato il Piano per le zone di accelerazione terrestri per impianti rinnovabili, coinvolgendo gli stakeholder.

Avviata una consultazione pubblica sul disegno di legge per l'insediamento di Data Center. Marnati ha posto condizioni chiare: "Chi vuole investire in Piemonte deve garantire rispetto delle risorse idriche, autosufficienza energetica e restituzione del calore di scarto alle comunità locali". La transizione ecologica va "governata, non subita". Il piano sulle aree idonee dimostra che si raggiungono gli obiettivi europei tutelando l'agroalimentare, in equilibrio tra sviluppo e tutela delle risorse.