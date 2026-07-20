Due vasti incendi di considerevoli dimensioni stanno interessando il rilievo del Pollino, in Calabria, minacciando e coinvolgendo anche le preziose aree boschive del Parco nazionale. Gli eventi, segnalati il 20 luglio 2026, si presentano come due fronti distinti e separati, entrambi di vasta portata e con un impatto significativo sul territorio.

I fronti degli incendi e le aree colpite

Il primo focolaio ha avuto origine giovedì nella zona della Calcinaia di Morano Calabro. Da lì, le fiamme si sono propagate con rapidità, avanzando fino a raggiungere le porte di San Basile e il territorio di Saracena, addentrandosi profondamente all’interno del Parco nazionale del Pollino.

Contemporaneamente, un secondo e altrettanto esteso fronte si è sviluppato a Castrovillari, spingendosi fino a coinvolgere la località di Frascineto. Entrambe le zone interessate dagli incendi si trovano nel cosentino e sono caratterizzate da una morfologia del terreno particolarmente impervia e complessa, un fattore che aggrava notevolmente le difficoltà nelle operazioni di contenimento e spegnimento.

Le sfide nelle operazioni di spegnimento

La presenza simultanea di due fronti separati e la notevole vastità delle aree colpite rendono l'intervento delle squadre impegnate nello spegnimento un'impresa particolarmente ardua. Le zone interessate sono, per loro natura, difficilmente accessibili, ostacolando in modo significativo il lavoro dei soccorritori e delle squadre antincendio.

Questa inaccessibilità limita l'efficacia dei mezzi a terra e rende cruciale l'impiego di mezzi aerei. La conformazione orografica del territorio, con pendii ripidi e vegetazione densa, complica ulteriormente ogni tentativo di circoscrivere e domare le fiamme, prolungando gli sforzi e mettendo a dura prova le risorse.

L'impatto sul Parco nazionale del Pollino

Il Parco nazionale del Pollino, coinvolto direttamente dagli incendi, rappresenta una delle più importanti e vaste aree protette dell’Italia meridionale. Questo ecosistema di grande valore si estende tra Calabria e Basilicata, tutelando un patrimonio naturale e paesaggistico inestimabile. Il Parco ospita una ricca biodiversità, comprendendo numerose specie vegetali e animali tipiche dell'Appennino meridionale.

La diffusione degli incendi in queste aree sensibili può avere un impatto devastante e significativo sugli ecosistemi locali, compromettendo l'habitat di molte specie e alterando l'equilibrio naturale, con conseguenze a lungo termine per la conservazione della biodiversità.