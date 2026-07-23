Un vasto fronte di fuoco ha interessato per circa una settimana il versante calabrese del Parco nazionale del Pollino, causando la distruzione di circa mille ettari di vegetazione. I roghi, che hanno colpito in modo significativo il patrimonio naturale, hanno mandato in fumo complessivamente circa 900 ettari di territorio, secondo un primo e provvisorio bilancio tracciato dal commissario straordinario dell'Ente Parco, Luigi Lirangi.

I dati forniti dal commissario evidenziano che i comuni maggiormente colpiti sono stati Morano Calabro, con un'area di circa 600 ettari interessata, San Basile, che ha visto bruciare circa 178 ettari, e Saracena, con circa 140 ettari devastati.

L'incendio ha distrutto prevalentemente ampie zone di macchia mediterranea, insieme a boschi misti di latifoglie e conifere, caratterizzati da una netta prevalenza di leccio. È stata inoltre compromessa una fustaia di pino nero, derivante da un vecchio rimboschimento. Nonostante l'ampiezza del disastro, è stato rassicurante apprendere che la parte più pregiata e vulnerabile del patrimonio naturale del Parco è stata interamente preservata. I secolari pini loricati, le maestose roverelle secolari e i boschi più rari, situati alle quote più elevate della catena montuosa, non sono stati intaccati dalle fiamme.

Origine e propagazione degli incendi

L'analisi dell'evento ha chiarito che l'incendio non è scoppiato all'interno dell'area protetta del Parco nazionale del Pollino, ma ha avuto origine in una zona esterna al suo perimetro.

La successiva propagazione delle fiamme all'interno dell'area protetta calabro-lucana è stata fortemente influenzata da condizioni meteorologiche estreme. Temperature elevate, una prolungata siccità e forti raffiche di vento hanno creato un ambiente ideale per la rapida diffusione dei roghi. È un dato cruciale che le fiamme non abbiano mai raggiunto il Dolcedorme, la vetta più alta, né i versanti più incontaminati della catena montuosa, salvaguardando così le zone di maggiore pregio ecologico e paesaggistico del Parco.

Il valore naturalistico e la tutela del Parco del Pollino

Il Parco nazionale del Pollino si conferma come una delle aree protette più estese d'Italia, estendendosi tra la Calabria e la Basilicata.

L'ente gestore svolge un ruolo fondamentale nella tutela di un patrimonio naturale di inestimabile valore, che comprende specie arboree rare e habitat di particolare interesse conservazionistico. Il Parco è celebre per la presenza dei suoi iconici pini loricati secolari, veri e propri monumenti naturali, e per la ricchezza di numerose altre specie vegetali e animali endemiche, tipiche dell'ambiente appenninico meridionale. La salvaguardia di queste aree è di vitale importanza per la conservazione della biodiversità e per il mantenimento dell'equilibrio ecologico del territorio, un impegno costante per le generazioni future.