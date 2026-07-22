Il ponte ciclopedonale che unisce Riva Ligure e Taggia ha superato con successo il collaudo statico, un passaggio cruciale verso la sua piena operatività. L'annuncio, avvenuto il 22 luglio 2026, segna un momento significativo per l'infrastruttura, che si prepara ad accogliere pedoni e ciclisti. Il collaudo statico è una fase fondamentale per attestare la sicurezza e la stabilità dell'opera, condizione indispensabile prima della sua definitiva messa in esercizio.

Questa nuova struttura, pensata per la fruizione congiunta di pedoni e ciclisti, si integra perfettamente nel tracciato della Pista Ciclabile della Riviera dei Fiori.

Il ponte consente di attraversare il torrente Argentina, stabilendo un collegamento diretto e sicuro tra le due importanti località liguri. Il completamento di questa verifica tecnica è un elemento chiave per garantire la piena fruibilità del percorso e per promuovere attivamente la mobilità sostenibile nell'intera area.

Verifiche tecniche e progressi dell'opera

La realizzazione del ponte ciclopedonale è stata guidata dall'obiettivo primario di assicurare la massima sicurezza agli utenti. Il collaudo statico ha incluso una serie rigorosa di prove di carico e approfonditi controlli strutturali, volti a confermare la resistenza e la stabilità complessiva dell'opera. L'infrastruttura si configura come una componente essenziale della Pista Ciclabile della Riviera dei Fiori, riconosciuta come una delle principali arterie dedicate alla mobilità dolce nel Ponente ligure.

Un'anticipazione della sua funzionalità si è avuta già nel giugno 2026, con l'apertura straordinaria delle rampe ciclabili che connettono Taggia e Riva Ligure. Questa iniziativa ha permesso un primo utilizzo parziale del tracciato da parte di ciclisti e pedoni, offrendo l'opportunità di testare sul campo la funzionalità del percorso e di raccogliere indicazioni preziose in vista della completa attivazione del ponte e dell'intera ciclovia.

Il ruolo strategico nella mobilità ligure

La Pista Ciclabile della Riviera dei Fiori si estende lungo la suggestiva costa ligure, rappresentando un'infrastruttura di rilevanza strategica per lo sviluppo della mobilità sostenibile nella regione. Il segmento tra Riva Ligure e Taggia acquisisce un'importanza particolare per la continuità che offre al percorso e per la sua capacità di connettere efficacemente centri abitati, aree di interesse turistico e bellezze naturali.

L'integrazione del nuovo ponte ciclopedonale rafforza ulteriormente il sistema di mobilità dolce, creando nuove e significative opportunità di spostamento per i residenti e per i numerosi visitatori.

Con il superamento del collaudo statico, l'infrastruttura si avvicina rapidamente alla sua piena operatività. Questo rappresenta un tassello significativo non solo per la valorizzazione del territorio, ma anche per l'incremento dell'accessibilità e della fruibilità lungo l'intera Riviera dei Fiori, consolidando il suo ruolo come destinazione privilegiata per il turismo attivo e sostenibile.