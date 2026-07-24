È stato inaugurato il 24 luglio 2026 a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, il nuovo Parco sommerso e costiero, un'iniziativa che restituisce alla comunità un patrimonio archeologico di inestimabile valore. Diretto dalla docente Rita Auriemma dell'Università del Salento, il parco offre una straordinaria continuità tra paesaggio terrestre e marino, tracciando una storia ininterrotta che si estende dalla preistoria, in particolare dall'Età del Bronzo, fino all'età moderna. Il progetto, nato nell'ambito del bando Smart‑In Archeologia della Regione Puglia, si pone l'obiettivo di valorizzare uno dei più significativi patrimoni archeologici costieri e subacquei dell'intero Mediterraneo.

Un viaggio nella storia: reperti e testimonianze millenarie

L'area di Porto Cesareo è un vero e proprio scrigno di testimonianze del passato. A Scalo di Furno, ad esempio, riaffiorano sott'acqua resti murari e un lastricato a una profondità di due o tre metri, mentre l'Isola della Chianca, oggi separata dalla terraferma, narra la compresenza di paesaggi marini e terrestri in epoche diverse. Particolarmente rilevante è l'identificazione di un insediamento romano dedito allo sfruttamento delle risorse marine, dove sono emersi reperti di grande interesse: anfore intatte, lucerne, ceramiche da cucina e un raro porta lucerne in bronzo. Tra i ritrovamenti più suggestivi figurano anche 210 monete, una placchetta e un chiodino, presumibilmente parte di una cassetta di legno distrutta da un incendio e databili dopo il 364 d.C.

Gli studi archeologici suggeriscono che tale distruzione possa essere imputata al devastante maremoto generatosi il 21 luglio 365 d.C. al largo di Creta.

Le profondità marine custodiscono ulteriori tesori: è stata individuata una nave da carico affondata tra il II e il III secolo, che trasportava cinque monumentali colonne di marmo cipollino provenienti dall'Eubea e un carico di anfore tripolitane. Questo relitto è oggi divenuto una scogliera viva, habitat per numerose specie marine. A Bacino Grande, infine, è stato rinvenuto uno scafo bizantino spiaggiato, la cui datazione tramite radiocarbonio lo colloca tra il 770 e il 1020. Questi reperti compongono un quadro archeologico di eccezionale densità, varietà e continuità cronologica, che va dal II millennio a.C.

fino all'età tardo medievale e moderna.

Accessibilità e fruizione: l'archeologia per tutti

Il Parco sommerso e costiero di Porto Cesareo è stato concepito per rendere questo patrimonio accessibile a tutti. Da terra, i visitatori possono esplorare il sito attraverso passerelle, totem informativi e infopoint che guidano alla scoperta delle aree emerse. Per gli amanti del mare, sono disponibili itinerari con segnaletica subacquea che permettono di ammirare i fondali con maschera e boccaglio. Come sottolineato dalla direttrice scientifica Rita Auriemma, il progetto offre "una forma di fruizione aperta a tutti: non un museo da guardare, ma un paesaggio culturale da attraversare, a piedi e a nuoto".

È l'archeologia pubblica nel senso più pieno del termine, che per la prima volta consente al pubblico di immergersi in una storia millenaria che per secoli è rimasta invisibile, custodita dalle acque.