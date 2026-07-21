Il Porto di Gioia Tauro compie un ulteriore passo nel suo percorso di transizione energetica, con un nuovo investimento mirato al completamento dell'elettrificazione delle banchine. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, ha formalizzato l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di una sottostazione e della seconda cabina elettrica dedicate al sistema di 'cold ironing'. Questo intervento prevede un investimento iniziale di 30 milioni di euro, con la possibilità di estensione fino a 70 milioni.

Il provvedimento segna l’avvio della fase conclusiva per l’aggiudicazione dei lavori, che porteranno al completamento di un’infrastruttura strategica. Quest'ultima sarà in grado di garantire una potenza complessiva di 160 megawatt, sufficiente a soddisfare sia il fabbisogno energetico delle infrastrutture portuali (un progetto che supera i 100 milioni di euro) sia le esigenze operative del terminalista MedCenter Container Terminal.

Infrastruttura e Dettagli Tecnici dell'Elettrificazione

La realizzazione della seconda cabina elettrica, insieme alle connesse opere elettromeccaniche, doterà la banchina di levante di un totale di cinque prese elettriche: tre previste nel primo lotto e due aggiuntive nel secondo.

A regime, il sistema consentirà l’elettrificazione di 1,5 chilometri lineari di banchina, di cui 900 metri già interessati dal primo lotto e ulteriori 600 metri che saranno coperti con il completamento dell’intervento.

A testimonianza dell'efficacia del sistema, il Porto di Gioia Tauro ha recentemente registrato la prima connessione di una grande portacontainer al sistema di cold ironing. La nave, la MSC Mirja, con una capacità superiore a 19 mila TEU, ha spento i propri motori ausiliari durante l’ormeggio, ricevendo energia esclusivamente dalla rete elettrica di terra con una potenza di circa sette megawatt. Un evento che, come sottolineato dal presidente Paolo Piacenza, «segna un momento storico non solo per il nostro scalo, ma per l’intero sistema portuale nazionale».

Capacità Energetica e Benefici Ambientali

L’intero progetto di elettrificazione delle banchine mira a incrementare la disponibilità di energia elettrica fino a 80 megawatt per le navi ormeggiate. A questo si aggiunge un fabbisogno di ulteriori 80 megawatt destinato alle infrastrutture operative del terminalista Medcenter Container Terminal. Complessivamente, la connessione alla rete nazionale ad alta tensione raggiungerà una potenza di 160 megawatt, una disponibilità energetica paragonabile ai consumi di una città con oltre 300 mila abitanti.

L'implementazione del sistema di cold ironing rappresenta un passo fondamentale per la riduzione dell’impatto ambientale delle attività portuali. Questo rafforza l’attrattività e la competitività del Porto di Gioia Tauro, che si conferma uno scalo sempre più efficiente, sostenibile e integrato con le grandi reti logistiche internazionali.