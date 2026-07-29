Poste Italiane prosegue il suo impegno nell'innovazione e nella sostenibilità, annunciando il rinnovo della propria flotta con l’introduzione di 50 nuovi tricicli elettrici e dei relativi armadi di ricarica. Di questi, ben 22 mezzi sono stati attivati in Veneto, segnando un passo significativo verso la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di recapito. Il Centro di Recapito di Bussolengo è stato il primo in Italia a sperimentare il triciclo elettrico Askoll, caratterizzato dall'innovativa tecnologia battery swap per la sostituzione rapida delle batterie.

I nuovi tricicli elettrici Askoll: diffusione e caratteristiche

I mezzi Askoll, prodotti dall'azienda vicentina omonima, sono già operativi in diverse località. In Veneto, sei tricicli sono attivi a Bussolengo, otto a Castelfranco Veneto e altri otto a Thiene. A livello nazionale, il progetto si sta espandendo con 18 veicoli distribuiti a Roma, sei a Firenze e quattro a Milano. Ogni triciclo garantisce un'autonomia fino a 100 chilometri e si distingue per elevati standard di sicurezza, stabilità e facilità d'uso. Il sistema di sostituzione rapida delle batterie è fondamentale per ridurre i tempi di fermo e assicurare una maggiore continuità operativa, supportato da armadi di ricarica centralizzati che ottimizzano la gestione energetica.

Sostenibilità e sicurezza: gli obiettivi di Poste Italiane

L'elettrificazione della flotta è un pilastro strategico nel percorso di sostenibilità di Poste Italiane. L'azienda ha investito significativamente negli ultimi anni nell'introduzione di veicoli a basse emissioni e completamente elettrici per contenere l'impatto ambientale delle consegne. Con l'adozione del nuovo triciclo Askoll, si compie un ulteriore passo avanti non solo nell'introduzione di un veicolo innovativo, ma anche nell'implementazione di un nuovo modello di gestione dell'energia. L'obiettivo primario è la progressiva sostituzione dei mezzi tradizionali con veicoli elettrici, mirando a una flotta sempre più sostenibile ed efficiente.

Questo si traduce anche in maggiori condizioni di sicurezza per gli operatori e una superiore capacità di carico, aspetto cruciale data l'evoluzione del servizio di recapito, sempre più orientato alla consegna dei pacchi.

Il progetto di mobilità green: dalle e-bike ai fondi PNRR

Il rinnovo della flotta si inserisce in un più ampio progetto di mobilità sostenibile che include la sperimentazione di altri mezzi elettrici, come le cargo e-bike. Poste Italiane gestisce una flotta di circa 30 mila veicoli a basse emissioni, di cui oltre 6.200 sono completamente elettrici. Le cargo e-bike, già testate con successo in Puglia e a Viareggio, sono state introdotte anche a Milano. Questi mezzi, dal design moderno, offrono un'autonomia di 100 chilometri anche a pieno carico, un innovativo sistema di frenata rigenerativa e un pannello fotovoltaico per ottimizzare l'efficienza energetica. Tali iniziative, sostenute anche dai fondi del PNRR, sono volte a garantire maggiore sicurezza e a promuovere la sostenibilità nei contesti urbani.