La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha dichiarato che i recenti incendi boschivi che hanno colpito la regione sono "sicuramente dolosi". Tale valutazione è stata espressa il 27 luglio 2026 a Perugia, durante la firma di un accordo quadro tra la Regione e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. L'intesa, firmata anche dal prefetto Francesco Zito e dal direttore regionale Valter Cirillo, rafforza la collaborazione per le emergenze.

Proietti ha evidenziato le circostanze sospette del 14 luglio: "sei roghi in contemporanea, tutti di pomeriggio in zone impervie".

La presidente ha affermato: "Me ne assumo tutte le responsabilità, ma le dinamiche sono tali per cui... capiamo tutti che c’è il dolo". Ha ringraziato il personale impegnato nello spegnimento, definendo l'intervento "una straordinaria impresa" dei Vigili del Fuoco.

Indagini e l'intervento dei Vigili del Fuoco

Valter Cirillo, direttore regionale dei Vigili del Fuoco, ha definito gli incendi boschivi un fenomeno "complesso" e "di attualità". Le squadre utilizzano droni Sapr per la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco. Nel solo Parco regionale di Monte Cucco, oltre 100 ettari sono stati interessati, superando i 200 ettari totali di superfici devastate. Cirillo ha aggiunto che "sono in corso gli approfondimenti sulle cause, ci sono delle evidenze che farebbero pensare in alcuni casi ad un'origine dolosa".

Le indagini sono condotte dai Carabinieri Forestali.

Dettagli sugli incendi nel Monte Cucco

I roghi hanno interessato due aree distinte del Parco regionale del Monte Cucco: il Monte Calvario (Scheggia e Pascelupo) e Villa Scirca (Costacciaro, al confine con Sigillo). I sopralluoghi dei Carabinieri Forestali, senza rinvenire inneschi, suggeriscono un'origine dolosa per i segni e la scelta delle aree. Le tempistiche quasi contemporanee, la vegetazione secca e il forte vento hanno favorito la propagazione. Lo spegnimento ha coinvolto mezzi aerei (Canadair ed elicotteri) e squadre a terra di Vigili del Fuoco e Agenzia Forestale Regionale. Questo si aggiunge a un precedente incendio di oltre 60 ettari, avvenuto meno di un mese prima a Monte Pianello (Scheggia e Pascelupo).