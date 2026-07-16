La Regione Piemonte ha ufficialmente approvato il Programma triennale 2026-2028 dei lavori forestali, uno strumento strategico destinato a guidare le attività regionali nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nella cura e valorizzazione dei boschi, nella manutenzione dei corsi d’acqua e della rete escursionistica, nonché nella prevenzione degli incendi boschivi. L'obiettivo primario è la sicurezza del territorio e la tutela del patrimonio naturale.

Obiettivi e risorse del Piano forestale

Il piano definisce chiare priorità operative, tra cui spiccano la manutenzione degli alvei e la sicurezza idraulica, la cura della rete escursionistica e della viabilità minore, la gestione sostenibile del patrimonio forestale, l’implementazione dei piani di prevenzione degli incendi boschivi e lo sviluppo dei vivai forestali regionali.

Per l'attuazione di queste misure, la Regione si avvale di una solida struttura composta da 312 operai forestali, organizzati in circa 80 squadre, supportate da oltre 2.000 mezzi e attrezzature. La produzione vivaistica è garantita da oltre 28 ettari di vivai regionali. Nel corso del 2026, è prevista l’assunzione di quindici operai a tempo determinato e dieci a tempo indeterminato, rafforzando ulteriormente l'organico. Saranno inoltre istituite sei squadre altamente specializzate, dedicate a interventi forestali complessi, al tree climbing e all’ingegneria naturalistica.

La struttura del Piano e i suoi principi guida

La programmazione delle attività delle squadre di operai forestali regionali è concepita su base triennale, con un aggiornamento annuale, in conformità con l’articolo 8 della legge regionale 18/24.

Questa impostazione si fonda su quattro principi cardine: complementarietà e sussidiarietà, che vedono la Regione intervenire direttamente laddove il mercato non riesca a garantire servizi essenziali, specialmente a supporto dei Comuni nelle aree marginali; integrazione con le altre politiche di difesa del suolo, ambiente e foreste per evitare sovrapposizioni e ottimizzare le risorse; collaborazione istituzionale, privilegiando accordi specifici per interventi complessi o ricorrenti; e, infine, efficienza ed economicità, attraverso un monitoraggio costante dei risultati rispetto agli obiettivi programmati.

L'impegno della Regione per la sicurezza del territorio

L’assessore alla Difesa del suolo, Marco Gabusi, ha sottolineato l'importanza del nuovo programma, affermando: “La migliore difesa contro frane, alluvioni e incendi boschivi è la manutenzione costante del territorio.

Con questo piano, la prevenzione viene posta al centro dell’azione della Regione. Non ci limitiamo ad attendere le emergenze, ma programmiamo gli interventi e valorizziamo il lavoro delle nostre squadre forestali. La sicurezza dei cittadini dipende anche dalla cura dei boschi, dei corsi d’acqua, dei sentieri e dell'intero patrimonio naturale”.