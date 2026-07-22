La Regione Sardegna ha richiesto formalmente la sospensione della procedura autorizzativa per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico (Bess). Il progetto era previsto in località 'Nos de Chercu - Su Dragone', nel territorio di Ittiri, in provincia di Sassari. La decisione della Giunta regionale è giunta al termine di un percorso di confronto istituzionale con il territorio, che ha incluso la partecipazione dell'assessore regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda, a un Consiglio comunale aperto dedicato al progetto.

Contrarietà al progetto e motivazioni

L'impianto, presentato dalla società Thiesi Solar S.r.l., prevedeva una potenza di 470,4 MW e una capacità di 1.408 MWh, interessando circa 9,8 ettari di territorio agricolo con opere di connessione alla rete elettrica. La Giunta regionale ha approvato una delibera che esprime la propria contrarietà, chiedendo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di dichiarare l'improcedibilità dell'istanza e, in ogni caso, negando l'intesa necessaria alla sua autorizzazione.

L'assessore Spanedda ha dichiarato che "l'intervento è incompatibile con il modello di governo del territorio". Ha inoltre sottolineato che "l'area individuata ha una forte vocazione agricola, ospita colture di pregio ed è inserita in un contesto caratterizzato dalla presenza di numerosi beni archeologici e identitari".

La posizione regionale si fonda su motivazioni ambientali, paesaggistiche, territoriali e di sicurezza, evidenziando la necessità di valutare alternative localizzative e tutelare il suolo agricolo di valore.

Rilievi e osservazioni degli enti

Il percorso di valutazione ha visto il coinvolgimento di diversi enti che hanno espresso rilievi sul progetto. Tra questi, l'amministrazione comunale di Ittiri, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari e l'Anas. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha richiesto integrazioni alla documentazione trasmessa. Osservazioni sono giunte anche dalla Direzione generale dei Trasporti e dal Genio Civile di Sassari.

Il ruolo della Regione nella tutela territoriale

La Regione Sardegna, attraverso le sue delibere, partecipa attivamente alle procedure di autorizzazione di impianti energetici che interessano il territorio. La richiesta di improcedibilità e il diniego dell'intesa sono strumenti per esprimere la posizione dell'ente regionale su progetti con impatti significativi su ambiente, paesaggio e assetto territoriale. La valutazione di compatibilità con il modello di sviluppo locale e la salvaguardia delle vocazioni agricole e culturali del territorio sono criteri chiave nei processi decisionali della Regione.