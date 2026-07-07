A Trento, la lotta contro l'abbandono di rifiuti si intensifica con l'introduzione di cinque nuove fototrappole ad alta tecnologia. Questa misura, annunciata dal comandante della Polizia locale di Trento, Alberto Adami, mira a contrastare il degrado urbano e a tutelare il decoro cittadino. I dispositivi di ultima generazione saranno strategicamente posizionati nei punti più critici della città, già noti per la frequenza degli scarichi abusivi.

I controlli, condotti congiuntamente dagli agenti della Polizia locale e dal personale di Dolomiti Ambiente, hanno già prodotto risultati significativi.

Dallo scorso novembre, sono state elevate 59 sanzioni, per un ammontare complessivo di 6.210 euro. La via Lavisotto si conferma l'area più problematica, con ben 11 multe, seguita da via San Pio X e piazza Lodron. L'infrazione più comune rilevata è l'errato conferimento o l'esposizione dei sacchetti al di fuori degli orari consentiti. Il Comune ricorda che la normativa vigente ha inasprito notevolmente le conseguenze per i trasgressori: l'abbandono di rifiuti da parte di privati comporta ora una sanzione amministrativa che varia da 1.000 a 3.000 euro, con la possibilità del fermo amministrativo di un mese per il veicolo utilizzato per commettere l'infrazione.

Controlli e sanzioni: la stretta normativa

Nei casi più gravi, come lo scarico di rifiuti in aree boschive o in prossimità di corsi d'acqua, scatta il reato penale. Per i privati, le ammende oscillano tra 1.500 e 18.000 euro, mentre per le imprese o in presenza di rifiuti pericolosi, le sanzioni possono arrivare fino a 27.000 euro o prevedere la reclusione da sei mesi a due anni. Ogni martedì, la Polizia locale e Dolomiti Ambiente effettuano controlli straordinari, che hanno permesso di risalire ai responsabili anche grazie al contenuto dei sacchetti abbandonati. Attualmente, sono in corso ulteriori verifiche su sei casi di immondizia lasciata in zone verdi, nei boschi o sulle roste del Fersina, situazioni che rientrano nella fattispecie del reato penale.

Nell'ultimo mese, sono state comminate 27 sanzioni da 54 euro ciascuna per violazioni delle regole della raccolta differenziata. Tra le irregolarità più frequenti, accertate dal personale di Dolomiti Ambiente e dalla Polizia locale, figurano la mancata separazione dei rifiuti riciclabili, l'esposizione dei sacchetti in giorni non consentiti o il loro mancato ritiro dopo lo svuotamento. Queste infrazioni non solo creano disagio, ma contribuiscono al degrado urbano, ingombrando i marciapiedi e rendendo difficoltosa la circolazione, oltre a diventare attrattori di sporcizia.

Videosorveglianza e prevenzione per il decoro urbano

A supporto delle attività di controllo, dal mese di ottobre 2025, il Comune di Trento impiega un sistema di videosorveglianza mobile.

Questi dispositivi sono installati nei punti dove l'abbandono dei rifiuti si verifica con maggiore frequenza, spesso a seguito di segnalazioni cittadine. Le telecamere, corredate da apposita segnaletica, fungono da importante deterrente e strumento per l'individuazione dei responsabili, sebbene l'identificazione possa talvolta rivelarsi complessa. Un esempio emblematico è la situazione in via Lavisotto, dove il problema dell'abbandono è ricorrente e la fototrappola installata ha già contribuito a elevare numerose sanzioni. Nelle prossime settimane, un analogo dispositivo sarà installato anche al parco Duca d'Aosta, un'altra zona critica al centro delle segnalazioni dei residenti.

Parallelamente, l'Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con Dolomiti Ambiente, intende potenziare le iniziative di educazione ambientale.

Saranno promossi incontri e attività nelle circoscrizioni, nelle scuole e nei condomini, in particolare dove la gestione della raccolta differenziata presenta maggiori difficoltà. Il deposito indiscriminato di rifiuti per strada o in luoghi più o meno nascosti è tra gli argomenti più segnalati dai cittadini, poiché incide non solo sulla pulizia, ma anche sul decoro dei luoghi pubblici, innescando fenomeni di degrado diffuso che sono poi difficili da eradicare. Sebbene i trasgressori rappresentino un'esigua minoranza, si tratta di una minoranza "rumorosa" che rischia di compromettere l'impegno dei tanti cittadini virtuosi che osservano scrupolosamente le regole.