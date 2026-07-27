Il Comune di Rimini ha annunciato l'avvio della fase sperimentale delle 'oasi climatiche inclusive' per fronteggiare la nuova ondata di calore prevista in città. L'iniziativa, promossa in collaborazione con la Regione Emilia‑Romagna e Ausl Romagna, partirà mercoledì con l'apertura dei primi due spazi nei parchi urbani Giovanni Paolo II (conosciuto come La Cava) e Gianni Rodari, nella frazione di Santa Giustina.

Il progetto pilota nasce per offrire un riparo dal caldo eccessivo e creare luoghi di incontro rivolti soprattutto ad anziani e soggetti vulnerabili.

Le aree verdi sono state potenziate con sedute, tavoli, gazebo, erogatori di acqua potabile e servizi igienici. Sono inoltre previsti eventi gratuiti come letture condivise, concerti, laboratori di uncinetto e reading sonori. Il Comune sottolinea che “l'obiettivo finale è costruire una città più resiliente agli effetti del cambiamento climatico, capace di proteggere le persone più vulnerabili e contemporaneamente rafforzare i legami sociali e la qualità della vita nei quartieri”.

Dettagli Operativi e Ampliamento del Progetto

La sperimentazione delle oasi climatiche inclusive prevede la creazione di spazi verdi urbani ad alto ombreggiamento, facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta e collocati nelle zone più esposte al disagio bioclimatico.

Ogni oasi mette a disposizione sedute, gazebi, punti di sosta, fontanelle o case dell’acqua e servizi igienici dove disponibili. L’iniziativa è parte di un più ampio Piano Caldo attivo a Rimini, che include anche un servizio telefonico e di supporto domiciliare per anziani e persone fragili, gestito dal Nucleo Fragilità e Disagio Bioclimatico.

Oltre ai due parchi già attivi, sono state individuate circa dieci ulteriori aree verdi che entreranno nella rete delle oasi a partire dall’anno prossimo. Tra queste figurano il Parco Marecchia, il parco di via Sigmund Freud a Gaiofana, il parco di via Caduti di Marzabotto, l’area verde della scuola Rodari in via Quagliati, Parco Cervi, Parco Migani nella Spina verde di Miramare, Parco Fabbri in via Bramante e i Giardini Milite Ignoto in via dell’Usignolo.

Una volta completata, la rete cittadina conterà dieci oasi climatiche, destinate a diventare un punto di riferimento stabile per l’estate riminese.

Servizi Aggiuntivi e Raccomandazioni per la Popolazione

Il Comune di Rimini, oltre alle oasi climatiche, mette a disposizione una rete di circa 135 fontanelle pubbliche di acqua potabile e numerose case dell’acqua dislocate in vari quartieri della città. Le autorità locali e gli operatori sanitari raccomandano alcune precauzioni per affrontare il caldo: bere spesso, evitare alcolici e bibite zuccherate, non uscire nelle ore più calde, ombreggiare gli ambienti domestici e non lasciare persone o animali in auto al sole. In caso di emergenza legata al caldo, è consigliato chiamare i soccorsi (118) e mettere in atto misure di primo intervento come portare la persona in un luogo fresco e idratarla se cosciente.

L’iniziativa delle oasi climatiche si inserisce in una strategia più ampia di protezione e assistenza, con particolare attenzione agli anziani e alle persone fragili, per garantire benessere, sicurezza e socialità durante i mesi estivi.