Il Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico in Campania ha rinnovato la convenzione con Sogesid S.p.A., consolidando una collaborazione strategica per la sicurezza del territorio. L'accordo garantisce supporto tecnico-specialistico per programmazione, progettazione e attuazione di interventi di mitigazione del rischio.

Tale convenzione, per gli interventi urgenti e prioritari, rafforza il sostegno agli enti attuatori, specie i Comuni minori. Il supporto di Sogesid copre l'intero ciclo degli interventi: da istruttoria e progettazione a realizzazione, monitoraggio e rendicontazione.

Questo presidio tecnico-amministrativo è cruciale per il rispetto dei cronoprogrammi e per ridurre il rischio di definanziamento.

Operatività e fondi

La collaborazione tra Commissario di Governo e Sogesid velocizza la spesa pubblica e salvaguarda i finanziamenti, specie di FSC, Ministero dell'Ambiente e Casa Italia. Soggetti a scadenze e possibili revoche, un presidio costante è indispensabile per non perdere i fondi destinati alla mitigazione del rischio.

L'accordo assicura continuità operativa, potenziando i presidi di legalità, trasparenza e controllo. Il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico potrà avvalersi di Sogesid per pianificazione, indagini, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, supporto al RUP, validazione e collaudo.

Normativa

La collaborazione tra il Commissario straordinario delegato e Sogesid S.p.A. è regolata da convenzione del 27 novembre 2019, integrata il 7 dicembre 2022. Finalizzata all’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in Campania, confermata dal Decreto n. 12 del 16 aprile 2026, include gestione amministrativa e rendicontazione.

Il presidio tecnico-amministrativo di Sogesid garantisce il rispetto dei cronoprogrammi e mantiene alta l’attenzione su legalità e trasparenza. Questi aspetti sono centrali per la gestione dei fondi pubblici e la sicurezza del territorio.