Una nuova grotta contenente un numero eccezionalmente elevato di scheletri fossili quasi completi dell’orso delle caverne, noto scientificamente come Ursus ladinicus o Ursus spelaeus, è stata scoperta il 3 luglio in Alto Adige. Il ritrovamento, avvenuto sotto la Cima di Conturines e sopra la già nota Grotta di Conturines, nel cuore del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, nei comuni di Marebbe e Badia, è opera della guida alpina di Brunico Kurt Walde.

La cavità, situata a circa 2.800 metri di quota e con una lunghezza di 170 metri, si presenta come un sito di straordinaria importanza.

L’assessore provinciale e vice presidente della Provincia Daniel Alfreider ha definito la scoperta "un ritrovamento straordinario di rilevanza storico-culturale", sottolineando che "si tratta di un patrimonio di enorme valore per la val Badia, per la nostra provincia e per l’intera comunità internazionale della ricerca".

La soprintendente provinciale ai Beni culturali Karin Dalla Torre ha evidenziato l’importanza di mettere in sicurezza il sito in modo adeguato e di definire un progetto di ricerca all'altezza della sensazionale scoperta paleontologica. L’obiettivo primario è consentire agli esperti di svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni possibili, con la prospettiva di rendere successivamente accessibili al pubblico le conoscenze che emergeranno da queste indagini.

Il contesto della scoperta e l'importanza scientifica

Il nuovo sito si trova in un terreno esposto all'interno del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, a circa 2.800 metri di altitudine, con un ingresso in una posizione di difficile accesso. La grotta si estende per 170 metri. La presenza di un così gran numero di scheletri quasi completi di Ursus ladinicus arricchirà in modo significativo le ricerche internazionali su questa specie, vissuta oltre 50.000 anni fa, offrendo nuove prospettive per la comprensione della sua vita e del suo ambiente.

Questa scoperta si inserisce in un contesto già ricco di storia paleontologica. Già il 23 settembre 1987, Willy Costamoling aveva rinvenuto reperti paleontologici dell’orso delle caverne nella prima Grotta di Conturines.

Da allora, una serie di scavi condotti a partire dal 1988 sotto la direzione del paleontologo viennese Gernot Rabeder, in collaborazione con la Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, ha costituito un punto di riferimento per lo studio di questa specie.

La Grotta di Conturines: un patrimonio unico

La Grotta di Conturines, situata sul Piz Cunturines a 3.064 metri sul livello del mare, detiene il primato di essere la grotta più alta al mondo in cui sono stati scoperti resti di orsi e leoni delle caverne. Le ricerche scientifiche condotte in questa grotta hanno permesso di identificare l’Ursus ladinicus come una specie distinta dall’Ursus spelaeus, contribuendo in modo fondamentale alla paleontologia.

Un team internazionale di esperti ha inoltre dimostrato che le stalattiti più antiche della grotta risalgono a quasi sei milioni di anni fa, rendendola la grotta più antica conosciuta delle Alpi.

Oggi, la Grotta di Conturines è accessibile al pubblico tramite tour alpini organizzati. Le escursioni, di difficoltà media, partono dalla Capanna Alpina presso San Cassiano e prevedono un percorso di circa 5 ore, superando un dislivello di oltre 1.000 metri. L'accesso è consentito solo con visita guidata. Sono inoltre programmate escursioni specifiche, denominate “Escursione alla grotta dell’orso”, offerte regolarmente tra luglio e settembre. Questi itinerari, che richiedono una buona forma fisica ed esperienza in montagna, rappresentano un'opportunità unica per esplorare questo straordinario sito.