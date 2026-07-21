Un vasto incendio boschivo è divampato ieri nel Comune di Papasidero, in provincia di Cosenza, e risulta ancora attivo. Il rogo ha interessato circa dieci ettari di superficie, devastando la macchia mediterranea e numerosi alberi di alto fusto. Le autorità locali hanno confermato che non si registrano feriti a seguito dell'evento.

Nella serata di ieri, le fiamme hanno lambito le strutture del Santuario di Santa Maria di Costantinopoli, un luogo di culto situato in una zona isolata. La valutazione di eventuali danni potrà essere effettuata solo dopo le opportune verifiche.

Al momento, il centro abitato di Papasidero non è considerato a rischio diretto dall'avanzamento dell'incendio.

Interventi sul campo e disposizioni comunali

Dalla giornata di ieri, diverse squadre di Calabria Verde sono state mobilitate e stanno operando incessantemente per lo spegnimento delle fiamme, affiancando i volontari del Comune montano. L'amministrazione comunale di Papasidero mantiene un contatto costante con il direttore delle operazioni di spegnimento, in attesa dell'arrivo di mezzi aerei, fondamentali per un più efficace contenimento del rogo. Il sindaco Fiorenzo Conte ha emesso un'ordinanza che prevede l'interdizione dell'area del Fiume Lao, una zona nota per la presenza di centri dedicati agli sport outdoor, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

Strategie regionali per la prevenzione degli incendi

In previsione della stagione estiva, la Regione Calabria ha già avviato un programma di azione congiunta finalizzato al contrasto degli incendi boschivi. Il Dipartimento regionale Politiche della Montagna, Foreste, forestazione e Difesa del suolo è in prima linea nella gestione della campagna Antincendio Boschivo 2026. Questo piano include lo sviluppo e l'implementazione di strategie e misure di prevenzione innovative, tra cui l'utilizzo di droni automatici per la sorveglianza del territorio. Per supportare queste iniziative di prevenzione, la Regione ha stanziato un budget complessivo di cinque milioni di euro.