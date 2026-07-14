Roma è sempre più torrida, con l'80% dei suoi quartieri (124 su 155) che negli ultimi dieci anni (2015-2025) ha registrato una temperatura media diurna al suolo tra i 40°C e i 45°C nel periodo estivo (giugno-agosto). Il 12% ha superato i 45°C, mentre solo l'8% è rimasto sotto i 40°C. Il quartiere Alessandrino, nell'est della Capitale, spicca con medie superiori ai 45°C, ricevendo la "maglia nera" da Legambiente per la scarsa presenza di alberature e la poca cura del verde urbano. L'associazione, nell'ambito della campagna ‘Che Caldo che fa’, evidenzia come la mancanza di ombra favorisca le notti tropicali e chiede al Governo Meloni fondi per il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e una strategia per i rifugi climatici.

A livello territoriale, sollecita l'attuazione del Piano caldo di Roma e al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la nascita del Parco Fluviale lungo il Tevere.

Roma: un clima che cambia, dati e impatti

Dal 1960, la temperatura media a Roma è aumentata di +2,66°C, portando a ondate di calore, notti tropicali e un aumento degli eventi meteo estremi. Nel 2025, le notti tropicali (minime sopra i 20°C) sono state 113, con 835 decessi legati al caldo. Roma è il primo comune italiano per eventi meteo estremi (93 dal 1993 al 2025). I dati recenti confermano il trend: dal 17 giugno si sono registrate 26 notti tropicali consecutive, con precipitazioni quasi assenti. Giugno ha chiuso con il 48% di piogge in meno e temperature superiori di 3,4°C.

Tra il 17 giugno e il 12 luglio, si sono contate 24 giornate con massime uguali o superiori a 35°C, con un picco di 40,1°C il 29 giugno. La Capitale è a secco da metà giugno.

L'ombra urbana: un alleato fondamentale nei quartieri periferici

I quartieri periferici, come l'Alessandrino, sono i più vulnerabili alla crisi climatica per la carenza di verde. Monitoraggi con termocamera hanno evidenziato che 37 su 53 luoghi nel quartiere sono esposti al sole, con solo 7 fontanelle. L'efficacia delle alberature è lampante: alla fermata bus Alessandrino, l'asfalto esposto raggiunge quasi 60°C, mentre all'ombra scende di circa 30°C. Differenze simili si osservano davanti all'ufficio postale e alla scuola primaria Marconi, dove l'ombra mantiene l'asfalto sotto i 40°C, contro i 56°C al sole.

Legambiente chiede al sindaco Gualtieri interventi di depaving, rigenerazione dei suoli urbani, creazione di attraversamenti pedonali ombreggiati, aumento dell'albedo degli edifici pubblici e un piano straordinario di manutenzione del patrimonio arboreo.