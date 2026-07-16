Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ufficialmente annunciato un ambizioso e strategico piano per la realizzazione di 1.200 chilometri di nuove ciclovie turistiche su tutto il territorio nazionale. L'importante iniziativa è stata presentata il 16 luglio 2026, durante una sua visita istituzionale in Puglia. In tale occasione, il ministro ha enfaticamente sottolineato l'importanza cruciale di valorizzare e promuovere il vasto e ricco patrimonio paesaggistico e culturale italiano attraverso lo sviluppo di infrastrutture moderne, intrinsecamente sostenibili e altamente attrattive, capaci di catalizzare un flusso turistico sempre più consistente e diversificato.

Un'infrastruttura per l'Italia più bella e accessibile

Il progetto, meticolosamente delineato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede la costruzione di una capillare e interconnessa rete di piste ciclabili. Queste nuove vie si snoderanno attraverso alcune delle aree più suggestive, iconiche e paesaggisticamente rilevanti del Paese, offrendo prospettive inedite e uniche. Salvini ha ribadito con forza l'obiettivo fondamentale che guida questa iniziativa: “Valorizziamo l’Italia più bella con 1.200 chilometri di ciclovie”. L'intento è quello di creare un sistema che connetta efficacemente le principali località turistiche, i siti di interesse storico-culturale e le bellezze naturali, promuovendo attivamente una mobilità dolce, ecologica e pienamente sostenibile.

Ciò offrirà ai visitatori, sia italiani che stranieri, un modo alternativo, immersivo e rispettoso per esplorare e scoprire le molteplici sfaccettature del territorio. Tra le regioni che beneficeranno direttamente di questi innovativi percorsi, oltre alla Puglia, figurano numerose altre aree caratterizzate da un elevato valore paesaggistico, da un ricco tessuto culturale e da un consolidato richiamo turistico.

Impulso allo sviluppo economico e al turismo sostenibile

L'investimento significativo e mirato nelle nuove ciclovie è stato presentato dal ministro come una risposta concreta e proattiva alla necessità impellente di generare concrete opportunità di sviluppo economico e occupazionale a livello locale.

L'incremento sostanziale dell'attrattività delle destinazioni italiane, sia per i visitatori nazionali che per quelli internazionali, rappresenta uno degli obiettivi strategici primari di questo piano. Il progetto si inserisce armonicamente in una più ampia e lungimirante strategia nazionale, focalizzata sulla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Paese. L'intento esplicito è quello di incentivare in maniera decisa il turismo sostenibile e di favorire una fruizione dei territori che sia consapevole, responsabile e nel pieno rispetto dell'ambiente e delle comunità locali, garantendo un equilibrio duraturo tra sviluppo e conservazione.

Salvini ha ulteriormente evidenziato come la realizzazione di queste moderne infrastrutture risponda in modo diretto e puntuale alla crescente domanda di percorsi ciclabili sicuri e ben strutturati, nonché di attività all'aria aperta, un trend in costante e rapida crescita nel panorama del turismo contemporaneo.

Il piano sarà attuato attraverso una stretta e proficua collaborazione con le amministrazioni locali e vedrà il coinvolgimento attivo e sinergico di numerosi enti territoriali, assicurando così una gestione coordinata e un'efficace realizzazione del progetto su vasta scala.