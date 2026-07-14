La Sardegna è la terza regione italiana per climatizzatori, con 350 mila impianti, preceduta solo da Veneto e Sicilia. Nei mesi più caldi, i condizionatori sono accesi in media per 6 ore e 17 minuti al giorno: circa 3 ore al pomeriggio, oltre 2 la notte e circa 1 al mattino.

I sistemi centralizzati o autonomi operano più a lungo (7 ore e 11 minuti giornaliere) rispetto agli apparecchi singoli di solo raffreddamento (6 ore e 7 minuti) o caldo/freddo (6 ore e 1 minuto). Le famiglie con anziani li usano quasi 30 minuti in meno.

La prevalenza dei sistemi caldo/freddo

Nell'isola, il 59,9% degli immobili impiega un sistema di condizionamento caldo/freddo, superando la media italiana (48,8%). Di questi, l'82,9% sono pompe di calore (fisse o portatili), il 13,2% condizionatori solo per raffreddamento e il 3,9% impianti centralizzati. Per Giuseppe Tatti, presidente provinciale degli impiantisti, "oggi il climatizzatore non è più soltanto un apparecchio per combattere il caldo, ma un vero e proprio impianto per il comfort domestico".

Per un uso ottimale, si raccomanda di scegliere modelli ad alta efficienza e affidarsi a personale qualificato per le manutenzioni, garantendo risparmio energetico e sicurezza. Promuovendo scelte consapevoli per ridurre consumi e costi in bolletta.

Consigli per un uso efficiente

Le linee guida per l'efficienza dei climatizzatori insistono su corretta installazione e manutenzione e sulla scelta di apparecchi a basso consumo. Suggerimenti chiave: mantenere una temperatura interna non eccessivamente bassa e la pulizia regolare dei filtri. Migliorano comfort e riducono l'impatto dei consumi, rispecchiando l'utilizzo sardo.