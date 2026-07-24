Una scoperta di eccezionale rilevanza paleontologica è stata effettuata in Alto Adige, dove una nuova grotta, situata sotto la Cima di Conturines e sopra la già nota Grotta di Conturines, ha rivelato un numero straordinariamente elevato di scheletri fossili dell'orso delle caverne (Ursus spelaeus o Ursus ladinicus). La scoperta, avvenuta il 3 luglio, è merito della guida alpina di Brunico Kurt Walde. Ciò che rende questo ritrovamento particolarmente significativo è la presenza di numerosi scheletri quasi completi, un dettaglio che promette di arricchire in modo sostanziale le ricerche internazionali su questa affascinante specie preistorica.

Un patrimonio di valore inestimabile per la ricerca

La rilevanza di questa nuova grotta di Conturines è stata immediatamente riconosciuta dalle autorità. Daniel Alfreider, assessore provinciale e vicepresidente della Provincia, ha definito il ritrovamento come “un ritrovamento straordinario di rilevanza storico‑culturale”. Ha sottolineato che si tratta di “un patrimonio di enorme valore per la val Badia, per la nostra provincia e per l’intera comunità internazionale della ricerca”. Alfreider ha inoltre evidenziato l'urgenza di mettere in sicurezza il sito in modo adeguato, affinché gli esperti possano condurre il loro lavoro nelle migliori condizioni possibili. L'obiettivo finale è rendere accessibili al pubblico le preziose conoscenze che emergeranno da queste approfondite indagini scientifiche.

Tutela e contesto del ritrovamento

Karin Dalla Torre, soprintendente provinciale ai Beni culturali, ha ribadito l'importanza di questa scoperta, affermando che è ora fondamentale “definire un progetto di ricerca all’altezza della grande responsabilità che questa sensazionale scoperta paleontologica comporta”, in un'ottica di tutela dei beni culturali. Il sito si inserisce nel suggestivo scenario del Parco Naturale Fanes‑Senes‑Braies, estendendosi tra i comuni di Marebbe e Badia. L'ingresso della grotta si trova a un'altitudine di circa 2800 metri, in un terreno esposto, e la cavità si sviluppa per una lunghezza di 170 metri, offrendo un ambiente unico per lo studio.

Precedenti scoperte e studi in corso

Questa non è la prima volta che l'area delle Conturines si rivela un tesoro paleontologico. Già il 23 settembre 1987, Willy Costamoling aveva portato alla luce nella prima grotta di Conturines importanti reperti dell'orso delle caverne, datati a circa 50.000 anni fa. Da quel momento, una serie di scavi sistematici è stata avviata a partire dal 1988, sotto la direzione del rinomato paleontologo viennese Gernot Rabeder. Questi studi, condotti in stretta collaborazione con la Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, continuano a essere oggetto di approfondita analisi. La presenza dei resti dell’Ursus ladinicus nella grotta sul Piz Cunturines, che svetta a 3.064 metri di altitudine, rafforza ulteriormente l'importanza paleontologica e la ricchezza storica di quest'area alpina.