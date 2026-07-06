La Basilicata si oppone fermamente all'ipotesi di ospitare il deposito unico nazionale delle scorie nucleari. Questa posizione è stata ribadita con forza da Basilicata Casa Comune e da diversi esponenti istituzionali, tra cui il consigliere regionale Piero Marrese, che sottolineano i gravi rischi per il territorio e la salute pubblica.

Basilicata Casa Comune ha respinto categoricamente il tentativo di presentare il deposito come un'opportunità di sviluppo, definendolo piuttosto il risultato dell'incapacità dell'attuale governo regionale di valorizzare le reali potenzialità del territorio.

L'associazione ha evidenziato come le risorse siano state trasformate in un «salvadanaio per i buchi di bilancio», anziché generare un benessere duraturo per i cittadini lucani.

L'opposizione al progetto non è nuova: già nel 2003, un analogo tentativo era stato sventato grazie all'autorevolezza istituzionale e al rigore amministrativo della regione. Oggi, Basilicata Casa Comune riafferma la propria contrarietà, denunciando ogni «tentativo di imbonimento dell’opinione pubblica» e ribadendo che i lucani non hanno bisogno di «inseguire altre chimere né di negoziare al ribasso la tutela del territorio».

Le ragioni del no al deposito nucleare

Le motivazioni alla base di questa ferma opposizione sono molteplici e radicate nella vocazione e nelle peculiarità della Basilicata.

L'associazione sottolinea che la regione possiede un patrimonio di risorse e potenzialità che meriterebbero di essere sviluppate attraverso politiche attive del lavoro basate sulla valorizzazione del territorio, e non sulla sua «svendita». I bonus, in questo contesto, sono considerati «solo uno specchietto per le allodole» che non risolvono i problemi strutturali.

Le aree potenzialmente interessate dal deposito sono riconosciute per la loro eccellenza nella produzione di grano di qualità e potrebbero sviluppare ulteriormente il settore agricolo con il completamento delle infrastrutture idriche necessarie. Inoltre, la mancanza di una politica industriale efficace non può essere compensata dalla presenza di un deposito di scorie, che non genererebbe uno sviluppo sostenibile né attrarrebbe investimenti industriali significativi.

Un altro punto cruciale riguarda la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale. Alcune zone della Basilicata sono riconosciute come patrimonio Unesco e vantano una chiara vocazione turistica. Ospitare un deposito unico comprometterebbe irrimediabilmente la loro attrattività e la loro riconosciuta bellezza, mettendo a rischio il futuro di una terra che ha tanto da offrire.

L'impegno istituzionale e la mobilitazione dei territori

La contrarietà al deposito delle scorie nucleari trova ampio riscontro anche a livello istituzionale. Il consigliere regionale della Basilicata, Piero Marrese, ha espresso con determinazione la sua netta opposizione all'ipotesi di localizzare il deposito nazionale tra Basilicata e Puglia.

Marrese ha evidenziato i rischi concreti per l'ambiente, il paesaggio, la salute dei cittadini e le vocazioni produttive dei territori, che da sempre fondano il loro sviluppo su agricoltura di qualità e turismo sostenibile.

Marrese è il primo firmatario di una mozione presentata al Consiglio regionale il 1° ottobre 2024, sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione, che esprime chiaramente la contrarietà della Regione Basilicata all’ubicazione di un sito di stoccaggio di scorie nucleari. Nonostante l'estrema rilevanza del tema, la mozione non è stata ancora discussa in aula a distanza di oltre un anno e mezzo dalla sua presentazione, un fatto che Marrese definisce «grave» e che dimostra una «preoccupante sottovalutazione» della questione.

Per questo, il consigliere ha chiesto con forza che la mozione venga inserita all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, previsto per il 12 maggio.

L'opposizione al deposito è supportata da una mobilitazione ampia e trasversale che coinvolge anche altri enti locali, come la Provincia di Matera e numerosi Comuni. Le istituzioni sono chiamate a dare risposte chiare e tempestive, poiché la Basilicata, avendo già dato molto, non può essere individuata come sede di un'infrastruttura così impattante. Basilicata Casa Comune ha assicurato che manterrà alta la vigilanza contro ogni tentativo di promuovere il deposito e continuerà a sostenere i sindaci e i cittadini che lottano per un futuro migliore per la loro terra.