Una significativa svolta per la mitilicoltura tarantina si è concretizzata il 6 luglio 2026 con la presentazione, presso la Prefettura di Taranto, della relazione finale del progetto sperimentale sulla decontaminazione naturale dei mitili. Questo studio, incentrato sul trasferimento dei molluschi dal Primo Seno del Mar Piccolo al Mar Grande, apre nuove prospettive per una gestione programmata e sostenibile della filiera locale, superando l’approccio emergenziale finora adottato.

Il progetto, finanziato dal Commissario straordinario e dal Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) Taranto, è stato condotto tra novembre 2024 e giugno 2026 grazie alla collaborazione di Arpa Puglia, Asl Taranto, Capitaneria di Porto e Cnr-Irsa.

I risultati evidenziano che il trasferimento dei mitili attiva un efficace processo di autodepurazione, capace di ridurre sensibilmente la presenza di diossine e PCB già dopo quindici giorni. L’azzeramento stabile di tali contaminanti si verifica tra trenta e quarantotto giorni, senza compromettere in alcun modo la qualità del prodotto.

Un traguardo scientifico per la filiera

I dati scientifici raccolti consentono ora di programmare con maggiore certezza la raccolta e il trasferimento dei mitili. Il commissario Vito Uricchio ha definito l’esito “un traguardo straordinario”, sottolineando come i risultati offrano “risposte rassicuranti sulla sicurezza alimentare e costituiscono un solido supporto tecnico-scientifico per mitigare l’impatto dell’ordinanza regionale sulla mitilicoltura locale”.

Questa affermazione rafforza la convinzione che “ambiente ed economia possono rigenerarsi insieme”.

Dario Iaia, responsabile unico del Cis Taranto, ha evidenziato che i risultati “forniranno alla politica elementi oggettivi per assumere scelte gestionali coraggiose, scientificamente basate e definitive”. Anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha espresso soddisfazione, parlando di “certezze scientifiche attese da anni” per un settore che rappresenta “la storia e l’anima economica della città”. La clearance naturale dei mitili nel Mar Grande si è dimostrata efficace in ogni stagione, indipendentemente dal ciclo fisiologico o riproduttivo del mollusco, garantendo un effetto di “diluizione biologica” della contaminazione già in breve tempo.

Il processo preserva l’Indice di Condizione e la Sostanza Organica, mantenendo inalterata la qualità gastronomica, anche grazie a temperature marine protettive inferiori ai ventotto gradi Celsius.

Prospettive e impegno istituzionale

Il progetto ha monitorato i processi biologici dei mitili e il bioaccumulo degli inquinanti per un anno, dimostrando che la permanenza in Mar Grande per quindici, trenta e quarantacinque giorni porta a una progressiva decontaminazione. Vito Bruno, Direttore Generale di Arpa Puglia, ha sottolineato che l’iniziativa è un esempio concreto della visione One Health, nata da una proposta dell’Agenzia e sviluppata con il contributo del Centro Regionale Mare e del Dipartimento Provinciale di Taranto.

L’Ing. Vito Bavaro, Direttore Generale dell’Asl Taranto, ha riaffermato l’impegno dell’azienda sanitaria nel controllo e nella sorveglianza a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Il Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, Leonardo Deri, ha evidenziato la rilevanza del progetto per l’intera comunità, rimarcando la straordinaria capacità di resilienza del mare se supportato da interventi strategici. La Dott.ssa Magda Di Leo del Cnr-Irsa ha concluso che questo percorso scientifico potrà supportare le future decisioni di gestione della mitilicoltura e una possibile revisione dell’Ordinanza regionale, basandosi su dati oggettivi in attesa del completamento delle bonifiche del Mar Piccolo.